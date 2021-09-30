Транспорт вчера, 15:52

В "Укрзализныце" воровали на закупке деталей к электрооборудованию — СБУ

По оценке следствия, госкомпании успели нанести ущерб на 1,7 млн грн, но хотели "освоить" на "барахле" как минимум еще 1 млн

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему в "Укрзализныце", участники которой присваивали средства, выделенные на ремонт локомотивов поездов. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

По данным следствия, поставка иностранных комплектующих низкого качества происходила посредством коммерческих структур. Отмечается, что изготовленные на их основе электротехнические компоненты злоумышленники выдавали за собственную высокотехнологичную продукцию, предоставляя поддельные документы и сертификаты качества.

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"Укрзализныця" же эти компоненты массово устанавливала на тяговый подвижной состав, что впоследствии вызывало при эксплуатации систематические чрезвычайные ситуации, возгорания электрооборудования поездов.

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"По предварительным оценкам следствия, такие действия должностных лиц нанесли государству ущерб на сумму 1,7 млн ​​грн. Однако это только часть средств, которые злоумышленники надеялись "освоить" согласно подписанному договору", — указывают в СБУ.

В ведомстве отмечают, что разоблачение правоохранителями этой коррупционной схемы позволило предупредить перечисление очередного транша бюджетных средств за компоненты сомнительного качества еще на сумму более 1,1 млн грн.

Сейчас бывшему руководителю предприятия-поставщика и нынешнему руководителю одного из подразделений "Укрзализныци" сообщено о подозрении по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и части 2 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Мероприятия по разоблачению проводило Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Напомним, что ранее спецслужба разоблачила присвоение должностными лицами филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" почти 2 млн грн бюджетных средств, выделенных на заработную плату работникам.

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