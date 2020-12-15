Общество 1 час назад

В Луганской области СБУ пресекла продажу запчастей списанных ж/д вагонов под видом новых

Сотрудники спецслужбы провели шесть обысков, найдя оборудование для подделки маркировки производителей и другие доказательства

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала деятельность группы лиц, продававших контрафактные комплектующие для железнодорожного транспорта. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

Оперативники установили, что фирма из Попасной поставляет частным железнодорожным предприятиям бывшие в употреблении запчасти тормозных систем под видом нового оборудования.

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СБУ задокументировала, что дельцы на собственных промышленных мощностях реставрировали запчасти из списанных вагонов "Укрзализныци". Некачественные комплектующие они затем устанавливали на подвижной состав, что создавало потенциальную угрозу на железнодорожном транспорте.

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Открыто производство по статье 191 Уголовного кодекса. Правоохранители провели шесть обысков по местам нелегального производства и проживания фигурантов.

Изъято оборудование для подделки маркировки предприятий-производителей, компьютерная техника и финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность. Также найдено большое количество контрафактных деталей почти на 1,7 млн грн. Продолжается следствие.

Напомним, накануне СБУ поймала в Николаеве бухгалтера строительной компании на взятке чиновнику Государственной фискальной службы.

Ранее в Тернопольской области спецслужба разоблачила незаконный механизм поставки контрафактных авиазапчастей и оборудования к вертолетной технике, используемой при агрохимических работах.

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