В Луганской области СБУ пресекла продажу запчастей списанных ж/д вагонов под видом новых

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала деятельность группы лиц, продававших контрафактные комплектующие для железнодорожного транспорта. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

Оперативники установили, что фирма из Попасной поставляет частным железнодорожным предприятиям бывшие в употреблении запчасти тормозных систем под видом нового оборудования.

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СБУ задокументировала, что дельцы на собственных промышленных мощностях реставрировали запчасти из списанных вагонов "Укрзализныци". Некачественные комплектующие они затем устанавливали на подвижной состав, что создавало потенциальную угрозу на железнодорожном транспорте.

Открыто производство по статье 191 Уголовного кодекса. Правоохранители провели шесть обысков по местам нелегального производства и проживания фигурантов.

Изъято оборудование для подделки маркировки предприятий-производителей, компьютерная техника и финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность. Также найдено большое количество контрафактных деталей почти на 1,7 млн грн. Продолжается следствие.

Напомним, накануне СБУ поймала в Николаеве бухгалтера строительной компании на взятке чиновнику Государственной фискальной службы.

Ранее в Тернопольской области спецслужба разоблачила незаконный механизм поставки контрафактных авиазапчастей и оборудования к вертолетной технике, используемой при агрохимических работах.