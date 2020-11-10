СБУ раскрыла схему "распила" на ремонте больниц и школ Луганской области

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему завладения бюджетными средствами при проведении капитального ремонта больниц и школ в Кременском районе Луганской области. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным следствия, организовал схему в 2018 году "авторитетный" бизнесмен из Кременной. К противоправной деятельности он привлек тогдашнего чиновника райадминистрации и представителей нескольких коммерческих структур, специализирующихся на проектных, ремонтных работах и ​​торговле строительными материалами.

Пользуясь служебным положением, чиновник обеспечивал сообщникам победу в тендерах на строительные работы на социальных объектах района. После этого подконтрольное участникам схемы предприятие-проектант искусственно завышало стоимость товаров и услуг в 1,5-2 раза. Строительные материалы участники сделки закупали по завышенным ценам у приближенных фирм, а разницу переводили в наличные и присваивали.

СБУ установила, что за время функционирования схемы злоумышленники провели ремонтные работы на 17 социальных объектах на общую сумму более 50 млн грн. Только на ремонте крыш пяти школ они присвоили почти 700 тысяч грн. Точная сумма ущерба для бюджета устанавливается.

Открыто производство по части 5 статьи 191, части 3 статьи 209, части 3 статьи 28 и части 2 статьи 366 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное организационной группой; отмывание организационной группой имущества, полученного преступным путем; служебный подлог, совершенный организационной группой) Уголовного кодекса.

Правоохранители провели девять обысков в Киеве и Кременной — по месту жительства и работы фигурантов дела, а также в их транспортных средствах. Изъяты черновые записи, 800 тысяч грн и другие вещественные доказательства, приобщенные к материалам дела.

Организатору и четырем фигурантам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжаются следственные действия. Дело ведет СБУ под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

Напомним, ранее СБУ раскрыла схему незаконной вырубки леса в Сумской области.

Кроме того, накануне спецслужба отчиталась о поимке последнего диверсанта, причастного к взрывам мостов на Донбассе в 2014 году.