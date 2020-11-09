СБУ раскрыла схему незаконной вырубки леса в Сумской области

Служба безопасности Украины совместно с Главным управлением полиции с Сумской области разоблачила должностных лиц агролесхоза, причастных к масштабной незаконной рубке деревьев коммунального лесного фонда. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

По предварительным данным следствия, фигуранты организовали схему незаконной вырубки деревьев и продажи их коммерческим структурам. Для проведения сделок злоумышленники противоправно выписывали лесорубные билеты, дававшие право на проведение повторных санитарных рубок.

По подсчетам экспертов, сумма нанесенного государству ущерба — почти 1 млн грн. В ходе следственных действий, в частности обысков в рабочих кабинетах и ​​по месту жительства фигурантов, изъята документация с доказательствами их противоправных действий.

Открыто производство по части 2 статьи 364, части 2 статьи 366 и части 4 статьи 246 Уголовного кодекса, одному из руководителей лесхоза уже сообщили о подозрении. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных.

Напомним, в конце сентября глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный заявлял, что ущерб от незаконной вырубки лесов в Украине за последний год сократился на 20%.

В то же время Гослесагентство ранее отмечало, что в 2019 году объемы незаконной вырубки леса в Украине выросли почти в семь раз — до 118 тысяч кубометров с 17,7 тысячи кубометров годом ранее.