СБУ отчиталась о поимке последнего диверсанта, причастного к взрывам мостов в 2014 году

Служба безопасности Украины задержала участника диверсионной группы ЛНР, которого считает причастным к подрыву ряда объектов инфраструктуры Донбасса. Как отмечается в сообщении спецслужбы, по данным следствия, в июне-июле 2014 года житель Северодонецка входил в состав диверсионной "группы Валерия Бергмана" (позывной "Немец").

Правоохранители задокументировали, что именно эта группировка подорвала пять мостов в Луганской и Донецкой областях, а еще четыре заминировала.

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Один из диверсантов в течение шести лет скрывался от украинского правосудия в России, однако сотрудники спецслужбы установили, что он планирует приехать в Луганскую область по личным делам, и задержали его по прибытию.

Бывшему боевику сообщили о подозрении, он находится под арестом. Следствие ведет полиция под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

СБУ также подвела итог своей работе, отмечая, что на сегодня задержала или ликвидировала всех участников "группы Бергмана". В ведомстве напоминают, что созданная летом 2014 года группа состояла из восьми человек, в основном жителей Луганской области

"По заданию кураторов ДРГ должны были похитить с промышленных предприятий Луганщины военные средства поражения и организовать схроны в тылу украинских военных для других диверсантов. Координацию группы осуществлял главарь так называемого "донского казачества", который сейчас является "командиром 6-го Отдельного гвардейского мотострелкового казачьего полка им. Платова 2 Армейского корпуса Народной милиции ЛНР", — отмечает СБУ.

Самого Бергмана правоохранители задержали еще в сентябре 2019 года вблизи Лисичанска. В течение пяти лет он скрывался в лесах и заброшенных дачах на подконтрольной Украине территории. После задержания диверсант признал вину, дав подробную информацию о расположении схронов с взрывчаткой и средствами поражения, которые предназначались для диверсантов, и сведения относительно других участников группы.

Из схронов "группы Бергмана" было изъято более 5 кг тротила, самодельное взрывное устройство с взрывчаткой мощностью ​​почти 2 кг в тротиловом эквиваленте, артиллерийский снаряд 152 мм, автомат АК-74, 10 гранат, пистолет марки Star Model B, почти 250 патронов разного калибра и три универсальнх запала к гранатам УЗРГМ.

Таким образом, как отмечает СБУ, в течение 2018-2020 годов ей удалось задержать всех участников группы, кроме двух, которые "избежали уголовной ответственности", поскольку были ликвидированы.

Напомним, в июле СБУ заявила, что предупредила диверсию ФСБ России на северодонецком заводе "Азот".