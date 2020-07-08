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СБУ предупредила диверсию ФСБ России в Луганской области (ФОТО, ВИДЕО)

Злоумышленник должен был подорвать цистерны с аммиаком на территории ОАО "Северодонецкое объединение Азот"

Задержание диверсанта на Донбассе. Фото: СБУ Задержание диверсанта на Донбассе. Фото: СБУ
Задержание диверсанта на Донбассе. Фото: СБУ

На Донбассе контрразведчики Службы безопасности Украины с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали агента ФСБ России, прибывшего с временно оккупированных территорий для выполнения задания по совершению террористического акта на объекте критической инфраструктуры Луганской области.

Об этом в среду, 8 июля, сообщает пресс-центр СБУ.

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Указано, что гражданина Украины задержали "на горячем" при попытке изъятия средств совершения диверсии — 2 гранатометов РПГ-22 с гранатами к ним — с заранее подготовленного врагом схрона.

"Контрразведчики установили, что на выполнение задания своих кураторов из российской спецслужбы злоумышленник должен был совершить диверсионный акт, подорвав цистерны с аммиаком емкостью 3500 тонн на территории ОАО "Северодонецкое объединение Азот", — говорится в сообщении.

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По информации оперативников и следователей СБУ, задержанный является жителем временно оккупированного города Ровеньки. С 2014 года он участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС. Вскоре был привлечен представителями ФСБ РФ к негласному сотрудничеству.

По предварительным данным экспертов, повреждение цистерн могло привести к экологической катастрофе и гибели людей.

На данный момент диверсант задержан, решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей диверсия Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Известно, что задержанный уже находился в розыске за совершение ряда преступлений.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как отмечается, операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.

Ранее СБУ заявила, что разоблачила в Днепре организованную преступную группировку, которая причастна к совершению террористических актов в разных регионах страны.

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