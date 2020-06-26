СБУ пресекла попытку неонацистов поджечь мечеть в Одессе (ФОТО)

Служба безопасности Украины предупредила в Одессе попытку неонацистской организации поджечь мечеть накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины.

Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

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Как отмечается, в рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что двое неонацистов планировали совершить теракт с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и свержения конституционного строя.

"В координации деятельности структуры следователи СБУ обоснованно подозревают представителей спецслужб РФ", — говорится в сообщении.

Указано, что в результате проведенной спецоперации в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБУ задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью.

"СБУ установила, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ", — подчернули в спецслужбе.

Также известно, что в ходе проведения личного досмотра и обысков по адресам проживания задержанных, правоохранители изъяли средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования террористического акта.

Сейчас фигурантов дела задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им также сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса.

На данный момент продолжается досудебное следствие.

По данным СБУ, операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры в Одесской области.

На прошлой неделе Служба безопасности Украины сообщала о задержании одного из организаторов этой неонацистской группировки.

Ранее СБУ заявила, что разоблачила в Днепре организованную преступную группировку, которая причастна к совершению террористических актов в разных регионах страны.