СБУ разоблачила преступную группировку, совершившую 18 терактов в Украине (ФОТО, ВИДЕО)

Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила в Днепре организованную преступную группировку, которая причастна к совершению террористических актов в разных регионах страны.

Об этом в среду, 15 апреля 2020 года, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительной информации, разоблаченной группировкой руководил криминальный авторитет, ранее неоднократно судимый житель временно оккупированного Крыма, известный по прозвищу "Ариец".

В СБУ утверждают, что злоумышленники специализировались на совершении особо тяжких преступлений, в том числе по заказу других лиц.

"Для этого они координировали свою деятельность с подконтрольными спецслужбам РФ представителями криминальных кругов России. Для планирования и согласования преступных действий главари группировки встречались с российскими кураторами на территории Российской Федерации, стран Евросоюза и Ближнего Востока", — говорится в сообщении.

По данным следствия органов безопасности, члены группировки причастны к совершению около 18 террористических актов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях. Речь идет о минировании и поджогах жилых и коммерческих зданий, в которых находились люди.

Указано, что в ходе обысков в помещениях, автомобилях и офисных помещениях фигурантов сотрудники СБУ изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов, гранаты, а также электронные и бумажные носители информации, где были данные об объектах нападений и потерпевших. Также выявлено почти 200 тысяч грн, более $20 тысяч и 3000 евро, полученных преступным путем.

Изъятые предметы направили на экспертизу. В рамках уголовного производства, начатого по статье 258 (террористический акт) Уголовного кодекса, главарям группировки сообщили о подозрении. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сейчас продолжаются поиски других участников группы, а также проверяется информация о причастности злоумышленников к организации и совершению других преступлений, в частности, заказных убийств.

Напомним, 14 апреля контрразведка Службы безопасности Украины задержала высокопоставленного агента ФСБ — генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

Ранее Служба безопасности Украины пресекла деятельность группы лиц, которые создавали и продвигали фейковые аккаунты для проведения незаконных операций в интернете с участием граждан России и представителей так называемой "ДНР".