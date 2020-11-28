На Тернопольщине СБУ прикрыла схему "списания" запчастей к вертолету на 5 млн грн (ФОТО)

В Тернопольской области Служба безопасности Украины разоблачила незаконный механизм поставки контрафактных авиазапчастей и оборудования к вертолетной технике, используемой при проведении агрохимических работ.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В частности, оперативники спецслужбы установили, что организовали махинацию должностные лица одного из государственных авиапредприятий на Тернопольщине.
"Чиновники действовали в сговоре с менеджментом подконтрольной коммерческой структуры. Злоумышленники незаконно списывали, демонтировали и вывозили с территории госпредприятия авиационные узлы и агрегаты, установленные на вертолетах Ми-2. Чтобы "прикрыть" сделки, должностные лица фальсифицировали техническую документацию на незаконно отчужденное авиационное оборудование", — говорится в сообщении.
По имеющейся информации, поскольку некоторые элементы оборудования были в неудовлетворительном техническом состоянии, злоумышленники вносили фиктивные данные о проведенных ремонтных работ и ресурсного восстановления.
Также сотрудники СБУ установили, что похищенные авиазапчасти должны были поставлять для нужд отечественных авиакомпаний-эксплуатантов, использующих вертолетную технику при проведении агрохимических работ по всей Украине.
"Организаторы незаконной схемы присвоили авиационное имущество государственного предприятия почти на 5 млн грн. Сотрудники СБУ блокировали их продажу авиакомпаниям", — доложили в спецслужбе.
Указано, что в рамках уголовного производства, начатого по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски в производственных помещениях и по месту жительства фигурантов дела.
В результате было изъято незаконно отчужденное с госпредприятия авиационное имущество с технической документацией, фиктивные акты ремонтных работ и ресурсного обновления оборудования, а также документы финансово-хозяйственной отчетности.
Ранее Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконного ввоза в страну трех зенитно-ракетных комплексов С-125 советского производства на сумму более 110 млн грн.