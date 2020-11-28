На Тернопольщине СБУ прикрыла схему "списания" запчастей к вертолету на 5 млн грн (ФОТО)

В Тернопольской области Служба безопасности Украины разоблачила незаконный механизм поставки контрафактных авиазапчастей и оборудования к вертолетной технике, используемой при проведении агрохимических работ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что организовали махинацию должностные лица одного из государственных авиапредприятий на Тернопольщине.

"Чиновники действовали в сговоре с менеджментом подконтрольной коммерческой структуры. Злоумышленники незаконно списывали, демонтировали и вывозили с территории госпредприятия авиационные узлы и агрегаты, установленные на вертолетах Ми-2. Чтобы "прикрыть" сделки, должностные лица фальсифицировали техническую документацию на незаконно отчужденное авиационное оборудование", — говорится в сообщении.

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По имеющейся информации, поскольку некоторые элементы оборудования были в неудовлетворительном техническом состоянии, злоумышленники вносили фиктивные данные о проведенных ремонтных работ и ресурсного восстановления.

Также сотрудники СБУ установили, что похищенные авиазапчасти должны были поставлять для нужд отечественных авиакомпаний-эксплуатантов, использующих вертолетную технику при проведении агрохимических работ по всей Украине.

"Организаторы незаконной схемы присвоили авиационное имущество государственного предприятия почти на 5 млн грн. Сотрудники СБУ блокировали их продажу авиакомпаниям", — доложили в спецслужбе.

Указано, что в рамках уголовного производства, начатого по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски в производственных помещениях и по месту жительства фигурантов дела.

В результате было изъято незаконно отчужденное с госпредприятия авиационное имущество с технической документацией, фиктивные акты ремонтных работ и ресурсного обновления оборудования, а также документы финансово-хозяйственной отчетности.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконного ввоза в страну трех зенитно-ракетных комплексов С-125 советского производства на сумму более 110 млн грн.