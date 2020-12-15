Общество 20 минут назад

В Николаеве СБУ поймала бухгалтера строительной компании на взятке чиновнику ГФС

Компания входит в сеть строительных фирм, подконтрольной фигуранту уголовных производств по расхищению бюджетных средств

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

В Николаеве Служба безопасности Украины поймала на предложении взятки представительницу межрегиональной коммерческой структуры, фигурирующей в уголовных процессах по хищению денег госбюджета. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

По предварительным данным следствия, бухгалтер предприятия сферы строительства предложила неправомерную выгоду должностному лицу Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

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За 10 тысяч долларов представительница застройщика пыталась "решить вопрос" об исключении предприятия из перечня налогоплательщиков, соответствующих критериям рискованности.

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Установлено, что эта коммерческая структура входит в сеть строительных фирм, подконтрольной фигуранту уголовных производств относительно присвоения бюджетных денег, в частности выделенных на строительство дорог.

Правоохранители разоблачили фигурантку в Николаеве на попытке передачи взятки чиновнику ГФС. Решается вопрос о ее задержании.

В рамках уголовного производства по части 3 статьи 369 (предложение или дача взятки должностному лицу) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.

Напомним, 9 декабря сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ задержали двух лиц по подозрению в даче взятки главе Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роману Лещенко.

В начале ноябре СБУ задержала замглавы Закарпатского облсовета на получении взятки на "Большой стройке".

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