В Николаеве СБУ поймала бухгалтера строительной компании на взятке чиновнику ГФС

В Николаеве Служба безопасности Украины поймала на предложении взятки представительницу межрегиональной коммерческой структуры, фигурирующей в уголовных процессах по хищению денег госбюджета. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

По предварительным данным следствия, бухгалтер предприятия сферы строительства предложила неправомерную выгоду должностному лицу Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Подпишитесь на канал DELO.UA

За 10 тысяч долларов представительница застройщика пыталась "решить вопрос" об исключении предприятия из перечня налогоплательщиков, соответствующих критериям рискованности.

Установлено, что эта коммерческая структура входит в сеть строительных фирм, подконтрольной фигуранту уголовных производств относительно присвоения бюджетных денег, в частности выделенных на строительство дорог.

Правоохранители разоблачили фигурантку в Николаеве на попытке передачи взятки чиновнику ГФС. Решается вопрос о ее задержании.

В рамках уголовного производства по части 3 статьи 369 (предложение или дача взятки должностному лицу) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.

Напомним, 9 декабря сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ задержали двух лиц по подозрению в даче взятки главе Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роману Лещенко.

В начале ноябре СБУ задержала замглавы Закарпатского облсовета на получении взятки на "Большой стройке".