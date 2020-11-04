Общество 1 час назад

СБУ задержала замглавы Закарпатского облсовета на получении взятки на "Большой стройке"

Должностные лица получили 0,5 млн грн за "крышевание" строительства культурного центра

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Главным управлением полиции в Закарпатской области задержали заместителя председателя Закарпатского облсовета Петра Грицика и одного из руководителей областного управления Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Как говорится в сообщении спецслужбы, чиновники наладили схему вымогания взяток с подрядчиков проекта "Большая стройка" за непрепятствование их деятельности.

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Правоохранители задокументировали, что должностные лица требовали деньги с представителя коммерческой структуры, победившей в тендере на строительство культурного центра в одном из поселков области.

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Обоих задержали в Ужгороде после передачи более 500 тысяч грн взятки за "гарантии" не создавать искусственные препятствия при проведении строительных работ.

Открыто производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании судом мер пресечения.

Напомним также, что неделю назад у ГАСИ появилась новая и.о. главы. Ранее СБУ провела обыски в центральном аппарате ГАСИ и ее территориальных органах, а также у представителей строительного рынка, якобы "крышевавших" схемы незаконной выдачи разрешений в ГАСИ.

СБУ заявила, что расследует масштабную незаконную выдачу строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.

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