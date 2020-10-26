Кабмин назначил новую и.о. главы Госархстройинспекции

Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 26 октября, назначил Ирину Король временно исполняющей обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции. Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

До этого Король была замдиректора — начальником отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на строительные работы департамента разрешительных процедур ГАСИ.

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В свою очередь, первым замглавы Государственного космического агентства назначен Михаил Лев, а замглавы Госслужбы геодезии, картографии и кадастра — Марина Смирнова. С ними заключили контракты о прохождении госслужбы на период карантина.

Ранее должность и.о. главы ГАСИ с 6 мая занимал Богдан Федоренко.

Напомним, на прошлой неделе Служба безопасности Украины провела обыски в центральном аппарате ГАСИ и ее территориальных органах, а также у представителей строительного рынка, якобы "крышевавших" схемы незаконной выдачи разрешений в ГАСИ.

СБУ заявила, что расследует масштабную незаконную выдачу строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию. В ГАСИ ситуацию не комментировали, но стало известно, что в деле фигурируют фамилии практически всех крупных игроков строительного рынка, которых принято именовать так называемой "строительной мафией".

Отметим также, что за день до обысков в СМИ всплыла информация, что ранее в октябре Госархстройинспекция легализовала неоднозначный "деловой центр" в исторической застройке киевского Подола, который компания-застройщик, подконтрольная Андрею Вавришу, позиционирует как жилой комплекс.