Экономика 30 минут назад

Кабмин назначил новую и.о. главы Госархстройинспекции

После масштабных обысков СБУ в ГАСИ появилась новая руководительница с соответствующей фамилией

Фото: ГАСИ Фото: ГАСИ
Фото: ГАСИ

Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 26 октября, назначил Ирину Король временно исполняющей обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции. Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

До этого Король была замдиректора — начальником отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на строительные работы департамента разрешительных процедур ГАСИ.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В свою очередь, первым замглавы Государственного космического агентства назначен Михаил Лев, а замглавы Госслужбы геодезии, картографии и кадастра — Марина Смирнова. С ними заключили контракты о прохождении госслужбы на период карантина.

Читайте также:
День обысков в ГАСИ: на чьей стороне СБУ сыграла в "войне кланов строительной мафии"?

Ранее должность и.о. главы ГАСИ с 6 мая занимал Богдан Федоренко.

Напомним, на прошлой неделе Служба безопасности Украины провела обыски в центральном аппарате ГАСИ и ее территориальных органах, а также у представителей строительного рынка, якобы "крышевавших" схемы незаконной выдачи разрешений в ГАСИ.

СБУ заявила, что расследует масштабную незаконную выдачу строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию. В ГАСИ ситуацию не комментировали, но стало известно, что в деле фигурируют фамилии практически всех крупных игроков строительного рынка, которых принято именовать так называемой "строительной мафией".

Отметим также, что за день до обысков в СМИ всплыла информация, что ранее в октябре Госархстройинспекция легализовала неоднозначный "деловой центр" в исторической застройке киевского Подола, который компания-застройщик, подконтрольная Андрею Вавришу, позиционирует как жилой комплекс.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кабмин сменил и.о. главы Гостаможслужбы
Кабмин сменил и.о. главы Гостаможслужбы
СБУ обнаружила миллионные убытки государству при строительстве объектов "Борисполя" (ФОТО)
СБУ обнаружила миллионные убытки государству при строительстве объектов "Борисполя" (ФОТО)
В Кабмине хотят заставить украинских заробитчан платить налоги
В Кабмине хотят заставить украинских заробитчан платить налоги
Загрузка...
Новое видео
Що українці думають про опитування Зеленського 25 жовтня?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Местные выборы: обнародованы результаты первых экзитполов (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

  3. Опубликованы результаты экзитпола Шустера по 12 городам

  4. На выборах 25 октября зафиксирована самая низкая явка за всю историю независимой Украины

  5. В Украине будет второй тур местных выборов — спикер Рады

Ивент
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Совсем скоро появится полная программа мероприятия и подробности его проведения
Загрузка...