"Укрзалізниця" виявила розкрадання деталей з локомотивів на 10 мільйонів гривень

Апарат директора з економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці" під час позапланової перевірку однієї з баз довготривалого зберігання локомотивів виявив низку фактів розкрадання деталей локомотивів.

Як ідеться в повідомленні держкомпанії, за попередніми підрахунками, сума збитків уже сягає понад 10 мільйонів гривень. Саму ж перевірку було проведено через надходження до УЗ інформації про масове розкрадання елементів тягового рухомого складу.

Вже під час перевірки виявлено та задокументовано відсутність низки вузлів і деталей локомотивів. Як правило, це дороговартісні елементи, що містять кольорові метали. Серед них гідрогасники, силові кабелі та інше електрообладнання.

У той же час виявилося, що керівництво депо, на балансі якого перебуває база запасу локомотивів, не вживало жодних заходів, спрямованих на встановлення причетних до розкрадання осіб.

До того ж, за даними УЗ, база не охоронялась, а її керівництво навіть не намагалося забезпечити охорону матеріальних цінностей та звернутися до правоохоронних органів щодо фактів розкрадань.

З урахуванням того, що в діях відповідальних посадових осіб вбачаються ознаки службової недбалості, зараз "Укрзалізниця" вирішує питання щодо передачі матеріалів перевірки до правоохоронних органів для початку відповідного розслідування. Інші подробиці ситуації наразі невідомі.

Зазначимо, що 8 червня в УЗ повідомили про викриття в одному зі структурних підрозділів схеми розкрадання майна компанії під час проведення ремонтів локомотивів: співробітники депо списували справні деталі локомотивів з метою їх подальшої реалізації стороннім організаціям.

Зокрема, встановлено декілька фактів розукомплектування та розкрадання таких деталей, що призвело до заподіяння збитків держкомпанії на суму понад 7 мільйонів гривень. Ці факти було задокументовано та передано правоохоронцям. Про подробиці також не повідомлялося.

Нагадаємо також, що напередодні поліція Одеської області повідомила про викриття за "наведенням" УЗ працівників депо "Арциз", які спільно з працівниками локомотивних бригад депо "Одеса-Сортувальна" зливали дизпаливо з локомотивів для стороннього продажу. Додамо, однак, що це явище в своїх лавах фіксувалося компанією і раніше, зокрема до війни.