В структурі "Укрзалізниці" виявили розкрадання грошей на закупівлях газу: постачальника вже заарештували

Національне антикорупційне бюро 9 червня повідомило про підозру чотирьом особам, серед яких два керівника філії "Центр забезпечення виробництва" "Укрзалізниці", фактичний власник компанії-постачальника, а також посередник, зловживання яких завдали УЗ збитків на понад 206 мільйонів гривень.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, дії осіб кваліфіковані за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою).

В рамках розслідування встановлено, що з грудня 2016 року по січень 2020 року службові особи ЦЗВ у змові з представниками газових компаній організували закупівлі "блакитного палива»" в обхід тендерних процедур, а також узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка становила від 200 до 1000 гривень на тисячу кубометрів.

При цьому службовці "Укрзалізниці", за версією слідства, приховували надходження більш вигідних пропозицій від учасників ринку газу, умисно надаючи перевагу лише двом наперед визначеним компаніям.

За даними НАБУ, розкрадені таким чином кошти були розподілені між учасниками злочинної схеми. Власника компанії-постачальника наразі затримано, а 11 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до нього запобіжний захід у виді 60 днів тримання під вартою з альтернативою 30 мільйонів гривень застави.

Нагадаємо також, що нещодавно посадовців кар'єру "Укрзалізниці" на Черкащині викрили на продажі добутої породи "наліво". Раніше ж повідомлялося про підозру в розтраті майже 40 тисяч тонн піску екскерівнику піщаного кар'єру на Волині, який теж належить УЗ.