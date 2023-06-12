В структуре "Укрзализныци" выявили хищение денег на закупках газа: поставщика уже арестовали

Национальное антикоррупционное бюро 9 июня сообщило о подозрении четырем лицам, среди которых два руководителя филиала "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци", фактический владелец компании-поставщика, а также посредник, злоупотребления которых нанесли УЗ ущерб более чем на 206 миллионов гривен.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, действия лиц квалифицированы по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

В рамках расследования установлено, что с декабря 2016 года по январь 2020 года должностные лица ЦОП в сговоре с представителями газовых компаний организовали закупки "голубого топлива" в обход тендерных процедур, а также согласовали дополнительную наценку на поставку газа, которая составляла от 200 до 100 гривен на тысячу кубометров.

При этом служащие "Укрзализныци", по версии следствия, скрывали поступление более выгодных предложений от участников рынка газа, умышленно отдавая предпочтение только двум заранее определенным компаниям.

По данным НАБУ, разворованные таким образом средства были распределены между участниками преступной схемы. Владелец компании-поставщика задержан, а 11 июня следователь судья Высшего антикоррупционного суда применил к нему меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей с альтернативой внесения 30 миллионов гривен залога.

Напомним также, что недавно чиновников карьера "Укрзализныци" в Черкасской области разоблачили на продаже добытой породы "налево". Ранее же сообщалось о подозрении в растрате почти 40 тысяч тонн песка экс-руководителю песчаного карьера на Волыни, который также принадлежит УЗ.