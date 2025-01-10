Для ТРЦ Gulliver визначено управителя: що про нього відомо

Державне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело публічний аукціон на платформі Prozorro для відбору управителя торговельно-розважального центру Gulliver у Києві.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За підсумками конкурсу переможцем стало БК "Міленіум", яке запропонувало найвигідніші умови для держави — найнижчу винагороду за управління у розмірі 0,15%.

Результати аукціону

Переможець: БК "Міленіум — 0,15% винагороди за управління;

2 місце: Консорціум "Управляюча компанія "Еспланада" — 0,35%;

3 місце: ТОВ "Алакор Сіті" — 0,49%.

Наступні дії АРМА включають перевірку документів на відповідність кваліфікаційним вимогам та запити до правоохоронних органів щодо можливих зв’язків власників компаній із колишніми власниками активу.

АРМА виконало всі рішення АМКУ та адаптувало кваліфікаційні вимоги, повністю дотримуючись законодавства про публічні закупівлі.

За результатами незалежної оцінки, вартість ТРЦ Gulliver становить 7,6 млрд грн. Завдяки прозорій процедурі, впровадженій АРМА, держава отримала ефективного управителя за мінімальну винагороду.

"Висока резонансність цієї тендерної процедури свідчить про значну зацікавленість учасників. Завдяки прозорим правилам і дотриманню законодавства нам вдалося забезпечити конкурентний відбір та найкращі умови для держави", — підкреслили в агентстві.

Нагадаємо, АРМА оголосило конкурс з відбору оцінювача ТРЦ Gulliver ще у липні 2024 року, а управителя почали шукати у жовтні того ж року.

Що відомо про переможця

Згідно з даними Уoucontrol, БК "Міленіум (код ЄДРПОУ 41782700) – це товариство з обмеженою відповідальністю, зареєстроване 6 грудня 2017 року в місті Київ за адресою: площа Спортивна, будинок 1-А.

Основним видом діяльності компанії є управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (КВЕД 68.32). Серед інших видів діяльності зазначено: розвідувальне буріння, електромонтажні роботи, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, інші спеціалізовані будівельні роботи, обслуговування систем безпеки, комплексне обслуговування об'єктів, загальне прибирання будинків, надання комбінованих офісних адміністративних послуг, організування конгресів і торговельних виставок, складське господарство, консультування з питань інформатизації, купівля та продаж власного нерухомого майна, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, агентства нерухомості, організація будівництва будівель, будівництво мостів і тунелів, організування інших видів відпочинку та розваг.

Статутний капітал підприємства становить 1 000 гривень. Єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником компанії є Мєчов Володимир Олегович, який також виконує обов'язки директора.

Керівництво Gulliver звинувачують в ухиленні від сплати податків

9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора і наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема на ТРЦ Gulliver у Києві, площа якого становить 151,8 тисячі квадратних метрів.

Правоохоронці встановили, що протягом 2019-2021 років керівництво ТРЦ укладало договори з підконтрольними субпідрядними компаніями, частина з яких мала ознаки фіктивності та транзитності. Договори стосувалися надання різних послуг і придбання матеріальних цінностей.

Це й стало предметом розслідування детективів Бюро економічної безпеки, які в 2023 році повідомили про підозру генеральній директорці ТОВ "Три О" Ірині Круппі в ухиленні від сплати податків на 146 мільйонів гривень.

Пізніше, 24 квітня Офіс генерального прокурора ініціював передачу ТРЦ Gulliver бізнесмена Віктора Поліщука, власника мережі магазинів "Ельдорадо", до АРМА. Клопотання було подано до Шевченківського районного суду Києва в рамках кримінального розслідування БЕБ щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків.

Вже 3 червня суд розглянув клопотання ОГП про передачу ТРЦ в управління АРМА та задовольнив клопотання в рамках кримінального провадження, але питання про реалізацію майна суд не вирішував. Прокурор зазначив, що вимагалася лише передача ТРЦ в управління АРМА, а не його реалізація.

Повідомляється, що організовуючи процес передачі ТРЦ Gulliver в управління, АРМА зіткнулося з численними труднощами.

Серед викликів були: