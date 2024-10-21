Столичний коворкінг Creative State of Gulliver можуть визнати банкрутом: через що саме виник конфлікт інвесторів

Господарський суд Києва 3 жовтня відкрив провадження у справі про банкрутство коворкінгу Creative State of Gulliver у відомому ТРЦ в центрі Києва, яке ініціювала компанія "Денза Констракшен", що займається дизайном та будівельними роботами.

Як ідеться у відповідній ухвалі суду, остання заявляє, що ТОВ "Креативний штат Гулівер" заборгувало їй як підряднику 11,78 мільйона гривень, а також 4,52 мільйона гривень пені, 561 тисячу гривень інфляційних втратрат та понад 398 тисяч гривень в якості 3% річних.

В квітні 2019 року компанії домовилися про поставку меблів та обладнання на 5,45 мільйона гривень та проведення підрядних робіт з декорування на 20,54 мільйона гривень. Однак замовник, що мав сплатити гроші повністю, зробив це лише частково: невиплачено виявилося 11,78 мільйона гривень. Суд визнав цю вимогу, однак решту наведених вимог відхилив.

Наразі введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника. Розпорядником призначено арбітражного керуючого Сергія Безпалого.

Пояснення від Creative States

В свою чергу, засновник групи Creative States Ілля Кенігштейн на своїй сторінці у Facebook заявив, що йдеться про конфлікт Creative State of Gulliver із одним зі співакціонерів в особі Denza Construction, викликаний невдоволенням термінами повернення інвестицій.

"Тобто компанія працює, функціонує та розвивається, але одну зі сторін не влаштовують терміни погашення початкових інвестицій. Замість діалогу, спрямованого на пошук рішення, ця сторона вже майже рік ставить умови, шантажує, намагається Creative State of Gulliver збанкрутувати, користуючись формальним договором підряду на ремонт: без урахування контексту, реалій ринку, початкових домовленостей, підписаних меморандумів і врешті-решт війни", - каже бізнесмен.

Він пояснив, що за домовленостями, інвестиції Denza Construction в ремонт приміщення за договором підряду було внеском для отримання нею частки в проєкті. За словами Кенігштейна, CSG із випередженням строків повертала вказану інвестицію, повернувши до лютого 2022 року близько 70%, але останні два з половиною роки "внесли свої корективи".

"На березі", між нами зі співакціонерами було укладено спеціальний меморандум і корпоративний договір, у якому був визначен механізм повернення інвестицій. Якщо інвестиція не повертається, то партнери можуть викупити частку в компанії по ринку - це нормальна адекватна практика. Тим паче, компанія ніколи не відмовлялася від повернення вкладень", - зазначив підприємець.

За його словами, через війну Creative States стикнулася з незаповненістю локацій і запропонувала співакціонерам коворкінгу в "Гулівері" спільно дофінансувати проєкт з метою підтримання, в тому числі оплати оренд, на що отримала відмову й почала робити це в односторонньому порядку.

"Зрозуміло, ні про яке "повернення інвестицій" взагалі не йшлося. Коли наші внески зросли до серйозних сум, ми знову звернулися до наших співакціонерів із пропозицією рефінансувати спільно з нами. Але й цього разу ми отримали відмову, до якої додалися погрози різноманітними судами через те, що "не виконуємо своїх зобов'язань", - розповів Кенігштейн.

Також співакціонери не змогли протягом останнього року дійти до порозуміння у термінах і умовах можливого викупу частки Denza Construction. Та ж, в свою чергу, вирішила скористатися формальним правом на стягнення боргу, оформленого договором підряду, а суд - "схоже, не виявив бажання розібратися у дійсній природі правових відносин".

Кенігштейн повідомив, що наразі відкриття процедури банкрутства оскаржене в апеляційному порядку, але й у разі програшу і в цьому випадку буде подано касацію до Верховного суду.

"Одразу хочу повідомити, що цей процес ніяк не позначиться на функціонуванні компанії: ми не збираємося її закривати. Цього літа ми передбачливо продовжили договір оренди поверху в БЦ, локація працює та виконує свої зобов'язання перед резидентами", - запевнив підприємець.

Він наголосив, що його сторона, як і раніше, готова викупити частку Denza Construction, але "з урахуванням реалій та вкладень з обох сторін, без хамства, загроз та використання суда як інструмента переговорів". Кенігштейн уточнив, що наразі у Creative States є шість локацій, кожна з яких оформлена як окрема компанія.

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"Не всі вони в моменті заповнені на 80-100%, тому що вони різні. Комусь заходять наші Арсенали (CSA1, CSA2, CSA3), комусь подобається локація у БЦ Senator (CSS), а хтось взагалі живе у Дніпрі і є нашим резидентом там (CSD). І є локація CSG у БЦ Gulliver, на 29-му поверсі. Ми відкрили її влітку 2019. До кінця лютого 2022 локація була майже завжди заповнена", - додав він.

"Кенігштейн виводив гроші собі"

Перед цим, 18 жовтня, директор і співзасновник компанії-конкурента Creative Quarter Роман Хміль звинуватив колишнього бізнес-партнера в непорядності, що й призвела до позову про банкрутство.

"Всі ці п'ять років Ілля систематично виводив собі гроші у вигляді оплати роялті, з перевищенням повноважень, адже згідно зі статутом компанії виплати роялті не могли перевищувати розмір чистих активів. Терпець урвався, і на початку 2024 року компанія "Денза" подала позови до суду, вимагаючи повернення роялті та погашення боргів за ремонт. Гасити борги нічим, тому закінчилось все справою про банкрутство", - написав він.

Нагадаємо при цьому, що "Гулівер", який належить бізнесмену Віктору Поліщуку, наразі арештовано й передано в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів. Об'єкт, що оцінили у 7,6 мільярда гривень, планують передати новому управителю, якого оберуть на конкурсі.