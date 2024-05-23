Парламентська спецкомісія вважає передачу БЦ "Гулівер" в управління АРМА економічно необґрунтованою

У Парламентській спецкомісії із захисту інвесторів вважають, що передача столичного багатофункціонального комплексу "Гулівер" в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів економічно не обґрунтована і може завдати шкоди державному бюджету.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Спецкомісія вбачає у цьому загрозу для державного бюджету та ризики рейдерства працюючого бізнесу.

"Непоясненим є рішення Бюро економічної безпеки передати заарештований актив, від якого щомісяця надходить 40 мільйонів гривень на погашення кредитів Ощадбанку та Укрексімбанку. Це виглядає як спроба рейдерського захоплення прибуткового комплексу", - наголосила голова комісії Галина Янченко.

Під час засідання депутати вислухали пояснення від власника "Гулівера" - компанії "Три О", державних банків-кредиторів та правоохоронців. Власник наполягає, що регулярно сплачує близько 40 млн грн на обслуговування держкредитів. Втім, у разі передачі активу АРМА, ці виплати можуть зупинитися.

У межах засідання народні депутати заслухали звернення компанії ТОВ "Три О", яка є власником МФК "Гулівер", Ощадбанку, представників правоохоронних органів.

Наголошувалося, що "Три О" щомісяця платить близько 40 млн грн за кредитами двом державним банкам – Ощадбанку та Укрексімбанку, тоді як у разі передачі активу в управління АРМА ці виплати зупиняться.

Нагадаємо, БЕБ близько року тому повідомило, що підозрює директора компанії в ухиленні від сплати майже 146 млн грн податків. За наявною інформацією, провадження у справі триває, остаточних судових рішень немає.

БФК "Гулівер" розташований у центрі Києва, був введений у дію у 2013 році. Комплекс об'єднує дві вежі бізнес-центру категорії "А", одна з яких має 33 поверхи, та ТРЦ на 10 поверхів. Площа комплексу становить 157,4 тис. кв. м., а довоєнна оцінка "Гулівера" становила від $142 млн до $350 млн.

Нацполіція розпочала розслідування щодо власника "Гулівера" і "Ельдорадо"

Журналісти встановили, що під час воєнного стану Віктор Поліщук декілька разів виїжджав за кордон на підставі документів із ознаками підробки. Бізнесмен подавався в систему "Шлях" як водій-волонтер, але не привозив заявлену допомогу, а іноземна компанія, яка нібито мала її передати, заявила, що не робила цього і її ім’ям скористались без відома організації. Також Віктор Поліщук двічі виїжджав за кермом вантажівки, влаштовуючись у штат фірми-перевізника на посаду водія, але обидва рази вантажів не привозив, а повертався в Україну вже на своєму пасажирському "Мерседесі".

Після виходу журналістського розслідування Нацполіція і САП розпочали два кримінальних провадження. Зокрема, Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала провадження за статтею "зловживання владою або службовим становищем".

У квітні Офіс генерального прокурора ініціював передачу торговельно-офісного центру "Гулівер" в управління АРМА, оскільки протягом 2019-2021 років, дирекція торгівельного центру уклала низку договорів з підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками "фіктивності" та "транзитності", на отримання різноманітних послуг та придбання матеріальних цінностей тощо.