Парламентская спецкомиссия считает передачу БЦ "Гулливер" в управление АРМА экономически необоснованной

В Парламентской спецкомиссии по защите инвесторов считают, что передача столичного многофункционального комплекса "Гулливер" в управление Агентству по розыску и менеджменту активов экономически не обоснована и может нанести ущерб государственному бюджету.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Спецкомиссия усматривает в этом угрозу для государственного бюджета и риски рейдерства работающего бизнеса.

"Необъяснимо решение Бюро экономической безопасности передать арестованный актив, от которого ежемесячно поступает 40 миллионов гривен на погашение кредитов Сбербанка и Укрэксимбанка. Это выглядит как попытка рейдерского захвата прибыльного комплекса", - подчеркнула председатель комиссии Галина Янченко.

Во время заседания депутаты выслушали объяснения от владельца "Гулливера" - компании "Три О", государственных банков-кредиторов и правоохранителей. Владелец настаивает, что регулярно платит около 40 млн. грн. на обслуживание госкредитов. Впрочем, при передаче актива АРМА, эти выплаты могут остановиться.

В рамках заседания народные депутаты заслушали обращение компании ООО "Три О", являющейся владельцем МФК "Гулливер", Сбербанка, представителей правоохранительных органов.

Отмечалось, что "Три О" ежемесячно платит около 40 млн грн по кредитам двум государственным банкам – Сбербанку и Укрэксимбанку, тогда как в случае передачи актива в управление АРМА эти выплаты остановятся.

Напомним, БЭБ около года назад сообщило, что подозревает директора компании в уклонении от уплаты почти 146 млн. грн налогов. По имеющейся информации, производство по делу продолжается, окончательных судебных решений нет.

БФК "Гулливер" расположен в центре Киева, был введен в действие в 2013 году. Комплекс объединяет две башни бизнес-центра категории "А", одна из которых имеет 33 этажа и ТРЦ на 10 этажей. Площадь комплекса составляет 157,4 тыс. кв. м., а довоенная оценка "Гулливера" составляла от $142 млн до $350 млн.

Нацполиция начала расследование в отношении владельцев "Гулливера" и "Эльдорадо"

Журналисты установили, что во время военного положения Виктор Полищук несколько раз выезжал за границу на основании документов с признаками подделки. Бизнесмен подавался в систему "Путь" в качестве водителя-волонтера, но не привозил заявленную помощь, а иностранная компания, которая якобы должна была ее передать, заявила, что не делала этого и ее именем воспользовались без ведома организации. Также Виктор Полищук дважды выезжал за рулем грузовика, устраиваясь в штат фирмы-перевозчика на должность водителя, но оба раза грузов не привозил, а возвращался в Украину уже на своем пассажирском "Мерседесе".

После выхода журналистского расследования Нацполиция и САП начали два уголовных производства. В частности, Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала производство по статье "злоупотребление властью или служебным положением".

В апреле Офис генерального прокурора инициировал передачу торгово-офисного центра "Гулливер" в управление АРМА, поскольку в течение 2019-2021 годов дирекция торгового центра заключила ряд договоров с подконтрольными субподрядными обществами, в том числе с признаками "фиктивности" и "транз" получение различных услуг и приобретение материальных ценностей и т.д.