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В Україні продали 50 вагонів білоруського калію на 39,8 млн грн
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало чергову партію хлориду білоруського калію через систему Прозорро.Продажі.
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
Зазначається, що було реалізовано хлорид калію виробництва ОАО "Беларуськалий", що знаходиться у 50 залізничних вагонах, загальним обʼємом 3 524 тонни. Підсумкова сума реалізації склала 39, 8 млн грн, включаючи митні платежі у розмірі 14, 7 млн грн.
В рамках аукціону стартова ціна зросла майже на 2,5 млн грн, а депозитний портфель АРМА поповнився майже на 40 мільйонів гривень.
Повідомляється, що ці кошти будуть спрямовані, у тому числі, на закупівлю військових облігацій з метою підтримки ЗСУ.
Про реалізацію білоруського калію
АРМА оголосило про старт масштабного аукціону з продажу 30,4 тис. тонн хлориду калію (433 вагони) виробництва ОАО "Беларуськалій".
28 березня АРМА реалізувало партію з 50 вагонів білоруського калію обʼємом 3 469 тонн за 36,7 млн грн.
3 березня 2025 року АРМА успішно реалізувало ще 61 вагон білоруського калію. Підсумкова сума реалізації склала 45, 5 млн грн, включаючи митні платежі. Таким чином, депозитний портфель агентства поповнився на понад 45,5 млн грн, які будуть спрямовані, зокрема, на закупівлю військових облігацій.
За результатами аукціонів, проведених у січні та лютому 2025 року, від реалізації хлориду калію отримано 155,39 млн грн, включаючи митні платежі.