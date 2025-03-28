АРМА продало ще 50 вагонів білоруського хлориду калію

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) успішно продало ще одну партію хлориду калію через систему Прозорро.Продажі. Йдеться про 3 469 тонн продукції "Беларуськалій", що зберігалася у 50 залізничних вагонах.

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Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Як вказано, підсумкова сума реалізації склала 36 728 569 грн, включаючи митні платежі. Внаслідок продажу депозитний рахунок АРМА збільшився на 36,7 мільйона гривень. Ці кошти згодом будуть спрямовані, зокрема, на придбання військових облігацій.

Про реалізацію білоруського калію

Нагадаємо, у листопаді 2024 року АРМА оголосило про старт масштабного аукціону з продажу 30,4 тис. тонн хлориду калію (433 вагони) виробництва ОАО "Беларуськалій".

За результатами аукціонів, проведених у січні та лютому 2025 року, від реалізації хлориду калію отримано 155,39 млн грн, включаючи митні платежі.

3 березня 2025 року АРМА успішно реалізувало ще 61 вагон білоруського калію. Підсумкова сума реалізації склала 45, 5 млн грн, включаючи митні платежі. Таким чином, депозитний портфель агентства поповнився на понад 45,5 млн грн, які будуть спрямовані, зокрема, на закупівлю військових облігацій.