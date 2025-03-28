АРМА продало еще 50 вагонов белорусского хлорида калия

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) успешно продало еще одну партию хлорида калия через систему Прозорро.Продажи. Речь идет о 3 469 тоннах продукции "Беларуськалий", которая хранилась в 50 железнодорожных вагонах.

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Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Как указано, итоговая сумма реализации составила 36 728 569 грн, включая таможенные платежи. В результате продажи депозитный счет АРМА увеличился на 36,7 миллиона гривен. Эти средства будут направлены, в частности, на приобретение военных облигаций.

О реализации белорусского калия

Напомним, в ноябре 2024 года АРМА объявило о старте масштабного аукциона по продаже 30,4 тыс. тонн хлорида калия (433 вагона) производства ОАО "Беларуськалий".

По результатам аукционов, проведенных в январе и в феврале 2025 года, от реализации хлорида калия получено 155,39 млн грн, включая таможенные платежи.

3 марта 2025 года АРМА успешно реализовало еще 61 вагон белорусского калия. Итоговая сумма реализации составила 45,5 млн грн, включая таможенные платежи. Таким образом, депозитный портфель агентства пополнился более чем на 45,5 млн грн, которые будут направлены, в частности, на закупку военных облигаций.