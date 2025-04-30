Арештоване білоруське скло планують продати за 12 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізовує арештоване білоруське скло, що належить компанії з білоруським корінням — ТОВ "Торговий дім "Гомельськло-Україна". Очікувані надходження – понад 12 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що активи реалізуються через систему Прозорро.Продажі у межах чотирьох відкритих онлайн-аукціонів, призначених на 10 травня 2025 року.

На аукціони виставлено скло різного типу — листове, дзеркальне, віконне — загальним обсягом у десятки тисяч одиниць товару, що зберігається на складах у містах Одеса та Миколаїв. Як очікують в АРМА, сума надходжень від реалізації становитиме більше 12 млн.

АРМА отримала цю скляну продукцію згідно з ухвалою суду у межах кримінального провадження, яке стосується торгівлі товарами білоруського походження в умовах санкцій та воєнної агресії проти України.

Раніше АРМА через систему Прозорро.Продажі реалізувало чергову партію білоруського калію виробництва ОАО "Беларуськалий", що знаходиться у 50 залізничних вагонах, загальним обʼємом 3 524 тонни. Підсумкова сума реалізації склала 39, 8 млн грн, включаючи митні платежі у розмірі 14, 7 млн грн.