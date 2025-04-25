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Арештовані російські вагони поповнили бюджет України на 1,7 млн грн

гроші
АРМА забезпечує надходження до бюджету від управління арештованими вагонами / Freepik

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) забезпечило надходження майже 1,7 млн грн до бюджету від управління арештованими російськими вагонами.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що державний бюджет вже отримав 1 669 354,84 грн доходу за договором управління, укладеним АРМА з ТОВ «Ресурс Груп». Компанія здійснює управління 434 арештованими російськими залізничними вагонами.

В АРМА зауважують, що це лише стартові надходження, так як наразі ТОВ  «Ресурс Груп» проводить ремонт вагонів, які цього потребують через простій.

Найближчим часом у системі Prozorro буде оголошено 8 відкритих конкурсів на визначення управителів для нових партій залізничних вагонів, а також конкурс щодо передачі в управління трьох арештованих тепловозів.

Кім того, триває незалежна оцінка великої партії арештованих активів — ще 17 799 залізничних вагонів, що в подальшому дозволить АРМА розпочати процедуру відбору управителів і для них.

Нагадаємо, АРМА завершує підготовку до реалізації білоруських та російських вантажівок. Наразі отримано оцінку та готується відкритий аукціон на Прозорро.Продажі.

Автор:
Світлана Манько