Арестованные российские вагоны пополнили бюджет Украины на 1,7 млн грн

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) обеспечило поступление почти 1,7 млн грн в бюджет от управления арестованными российскими вагонами.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Отмечается, что государственный бюджет уже получил 1669354,84 грн дохода по договору управления, заключенному АРМА с ООО «Ресурс Групп». Компания осуществляет управление 434 арестованными российскими железнодорожными вагонами.

В АРМА отмечают, что это только стартовые поступления, так как сейчас ООО «Ресурс Групп» производит ремонт вагонов, которые в этом нуждаются в простой.

В ближайшее время в системе Prozorro будут объявлены 8 открытых конкурсов на определение управителей для новых партий железнодорожных вагонов, а также конкурс по передаче в управление трех арестованных тепловозов.

К тому же, продолжается независимая оценка крупной партии арестованных активов — еще 17 799 железнодорожных вагонов, что в дальнейшем позволит АРМА начать процедуру отбора управляющих и для них.

Напомним, АРМА завершает подготовку к реализации белорусских и российских грузовиков. Получена оценка и готовится открытый аукцион на Прозорро.Продажи.