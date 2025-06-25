АРМА не допустила сомнительную компанию к управлению активами российского генерала в Полтаве

В Полтаве продолжается конкурс на управление арестованными активами, принадлежавшими российскому генералу Валерию Капашину. Общая стоимость этих активов – более 800 миллионов гривен, и они охватывают нежилые помещения, общественные здания и земельные участки площадью более 2000 кв. м.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы АРМА Елены Думы.

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) приняло решение об отклонении компании ООО "ЗАВ-Полтава" в 10 из 12 конкурсов после получения от правоохранительных органов информации о возможных связях участника с российской федерацией и владельцем активов. Жалобу компании рассмотрел Антимонопольный комитет Украины, полностью поддержавший позицию АРМА и отказавший в ее удовлетворении.

АРМА подчеркнула, что после публикации полного текста решения АМКУ объявит повторный конкурс на управление этими активами.

По словам представителей агентства, речь идет не просто об имуществе – это вопрос национальной безопасности.

"Имущество российского генерала не вернется ни к нему, ни к его семье, ни к лицам, связанным с ними — это вопрос национальной безопасности", — подчеркнули в АРМА.

Конкурс на управление этими объектами продолжается, и это, по словам агентства, пример того, как ресурсы агрессора могут быть направлены в пользу государства через законные и прозрачные механизмы.

Ранее АРМА через платформу Prozorro завершило процедуру отбора управляющих для трех инвестиционно привлекательных объектов недвижимости российского генерала в Полтаве. Победителем стало предприятие ветерана АТО.

В АРМА подчеркнули, что оценка остальных активов Капашина, переданных в управление АРМА, продолжается. В общей сложности агентству передано более 50 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости, около 1000 квадратных метров жилой недвижимости и тысячи гектаров земельных участков.