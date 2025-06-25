АРМА не допустило сумнівну компанію до управління активами російського генерала у Полтаві

У Полтаві триває конкурс на управління арештованими активами, що належали російському генералу Валерію Капашину. Загальна вартість цих активів — понад 800 мільйонів гривень, і вони охоплюють нежитлові приміщення, громадські будівлі та земельні ділянки площею понад 2000 кв. м.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови АРМА Олени Думи.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ухвалило рішення про відхилення компанії ТОВ “ЗАВ-Полтава” у 10 з 12 конкурсів після отримання від правоохоронних органів інформації про можливі зв’язки учасника з російською федерацією та власником активів. Скаргу компанії розглянув Антимонопольний комітет України, який повністю підтримав позицію АРМА й відмовив у її задоволенні.

АРМА наголосила, що після публікації повного тексту рішення АМКУ, оголосить повторний конкурс на управління цими активами.

За словами представників агентства, йдеться не просто про майно — це питання національної безпеки.

"Майно російського генерала не повернеться ні до нього, ні до його родини, ні до осіб, пов’язаних з ними — це питання національної безпеки", — підкреслили в АРМА.

Конкурс на управління цими об’єктами продовжується, і це, за словами агентства, приклад того, як ресурси агресора можуть бути спрямовані на користь держави через законні та прозорі механізми

Раніше АРМА через платформу Prozorro завершило процедуру відбору управителів для трьох інвестиційно привабливих об'єктів нерухомості російського генерала в Полтаві. Переможцем стало підприємство ветерана АТО.

В АРМА підкреслили, що оцінка решти активів Капашина, переданих в управління АРМА, продовжується. Загалом агентству передано понад 50 тисяч квадратних метрів нежитлової нерухомості, близько 1000 квадратних метрів житлової нерухомості та тисячі гектарів земельних ділянок.