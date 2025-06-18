Учасник аукціону з продажу нерухомості російського генерала в Полтаві подав скаргу в АМКУ: у чому причина

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) рішуче відсікає спроби повернути майно, пов’язане з родиною російського генерала Валерія Капашина.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що зараз на аукціон виставлено 12 лотів у Полтаві, які стосуються генерала РФ Капашина.

В конкурсі на платформі Prozorro.Продажі змагаються два учасники:

ТОВ “Зав-Полтава”,

ТОВ “Воєджер плюс”.

АРМА звернулося та отримало відповіді від правоохоронних органів щодо перевірки причетності звʼязків з РФ чи власником обох учасників. За їхніми результатами було відхилено учасника ТОВ “Зав-Полтава”.

Підприємство вже подало скаргу до АМКУ та оскаржує рішення АРМА.

В АРМА запевняють, що продовжать рішуче діяти у справі недопущення повернення активів особам, пов’язаним з РФ, незалежно від тиску та юридичних викликів.

Раніше АРМА через платформу Prozorro завершило процедуру відбору управителів для трьох інвестиційно привабливих об'єктів нерухомості російського генерала в Полтаві. Переможцем стало підприємство ветерана АТО.

В АРМА підкреслили, що оцінка решти активів Капашина, переданих в управління АРМА, продовжується. Загалом агентству передано понад 50 тисяч квадратних метрів нежитлової нерухомості, близько 1000 квадратних метрів житлової нерухомості та тисячі гектарів земельних ділянок.

На Полтавщині арештували майно російського генерала

Валерій Капашин – начальник федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості та торгівлі РФ.

Раніше за матеріалами СБУ були заарештовані активи Копашина на Полтавщині, а саме: більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини.

Заблоковане майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення РФ виїхали в Росію і отримали громадянство країни-агресора. Таким чином російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у Москві.

Крім того, близькі Капашина використовували прибутки "сімейного" бізнесу для фінансування "інвестиційних" проєктів в РФ і тимчасово окупованому Донбасі. У подальшому частину цих грошей спрямовували до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів.