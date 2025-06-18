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Участник аукциона по продаже недвижимости российского генерала в Полтаве подал жалобу в АМКУ: в чем причина

Ресторан Лилия в Полтаве
Ресторан "Лилея" в Полтаве принадлежал российскому генералу. Фото: poltava.bestrest.com.ua

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) решительно отсекает попытки вернуть имущество, связанное с семьей российского генерала Валерия Капашина.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что сейчас на аукцион выставлено 12 лотов в Полтаве, касающихся генерала РФ Капашина.

В конкурсе на платформе Prozorro. Продажи соревнуются два участника:

  • ООО "Зав-Полтава",
  • ООО "Воеджер плюс".

АРМА обратилась и получила ответы от правоохранительных органов по поводу проверки причастности связей с РФ или владельцем обоих участников. По их результатам был отклонен участник ООО "Зав-Полтава".

Предприятие уже подало жалобу в АМКУ и оспаривает решение АРМА.

В АРМА уверяют, что продолжат решительно действовать по делу о недопущении возврата активов лицам, связанным с РФ, независимо от давления и юридических вызовов.

Ранее АРМА через платформу Prozorro завершило процедуру отбора управляющих для трех инвестиционно привлекательных объектов недвижимости российского генерала в Полтаве. Победителем стало   предприятие ветерана АТО.

В АРМА подчеркнули, что оценка остальных активов Капашина, переданных в управление АРМА, продолжается. В общей сложности агентству передано более 50 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости, около 1000 квадратных метров жилой недвижимости и тысячи гектаров земельных участков.

В Полтавской области арестовали имущество российского генерала  

Валерий Капашин – начальник федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ.

Ранее по материалам СБУ   были арестованы активы Копашина на Полтавщине, а именно: более 20 коммерческих объектов, более 3 тыс. квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавской области.

Заблокированное имущество Капашина было оформлено на его дочь и зятя, проживавших в Украине, но накануне полномасштабного вторжения РФ уехали в Россию и получили гражданство страны-агрессора. Таким образом, российский генерал использовал своих родственников для легализации средств, которые он получал от коррупционных схем в Москве.

Кроме того, близкие Капашина использовали доходы "семейного" бизнеса для финансирования "инвестиционных" проектов в РФ и временно оккупированном Донбассе. В дальнейшем часть этих денег направлялись в бюджет страны-агрессора в виде уплаты налогов и сборов.

Автор:
Светлана Манько