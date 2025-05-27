АРМА ищет управителей для активов российского генерала в Полтаве: новые лоты уже на Prozorro

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о новых конкурсах на управление арестованным имуществом, связанным с российским генералом Валерием Капашиным.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.

Речь идет об объектах недвижимости в Полтаве, которые выставлены на платформе Prozorro.Продажи.

Конкурсы предусматривают привлечение управляющих для таких активов:

нежилое помещение (магазин) площадью 73,4 кв.м на улице Парижской Коммуны;

общественное здание вместе с земельным участком по улице Грушевского;

нежилое помещение площадью 228,6 кв.м на улице Октябрьской;

общественное здание площадью 2015,2 кв.м и участок 0,0557 га на улице Фрунзе;

еще один магазин – нежилое помещение площадью 72,1 кв.м на улице Лидова.

Предложения от потенциальных управляющих принимаются до 30 мая 2025 года.

В Полтавской области арестовали имущество российского генерала

Валерий Капашин – начальник федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ.

Ранее по материалам СБУ были арестованы активы Копашина на Полтавщине, а именно: более 20 коммерческих объектов, более 3 тыс. квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавской области.

Заблокированное имущество Капашина было оформлено на его дочь и зятя, проживавших в Украине, но накануне полномасштабного вторжения РФ уехали в Россию и получили гражданство страны-агрессора. Таким образом, российский генерал использовал своих родственников для легализации средств, которые он получал от коррупционных схем в Москве.

Кроме того, близкие Капашина использовали доходы "семейного" бизнеса для финансирования "инвестиционных" проектов в РФ и временно оккупированном Донбассе. В дальнейшем часть этих денег направлялась в бюджет страны-агрессора в виде уплаты налогов и сборов.