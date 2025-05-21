Відділення банку, кафе та елітна квартира: активи російського генерала в Полтаві продадуть на аукціоні

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурси на управління об’єктами нерухомості у Полтаві, що належать російському генералу Валерію Капашину.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що конкурси оголошено через електронну систему Prozorro. Усі активи мають привабливе розташування у центрі Полтави та значний потенціал для подальшої експлуатації.

Що виставили на аукціон:

нежитлові приміщення (відділення банку) загальною площею 1059,3 кв.м у житловому будинку за адресою: м. Полтава, вул. Ватутіна, 2. (о цінка: 48,3 млн грн).

громадський будинок (кафе) загальною площею 205,7 кв.м за адресою: м. Полтава, вул. Чорновола Вячеслава, 5А (о цінка: 17,6 млн грн).

елітна квартира загальною площею 242,3 кв.м та місце №11 у підземному паркінгу за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 10, кв. 27. (о цінка: 10,4 млн грн).

Раніше АРМА через платформу Prozorro завершило процедуру відбору управителів для трьох інвестиційно привабливих об'єктів нерухомості російського генерала в Полтаві. Переможцем стало підприємство ветерана АТО.

В АРМА підкреслили, що оцінка решти активів Капашина, переданих в управління АРМА, продовжується. Загалом агентству передано понад 50 тисяч квадратних метрів нежитлової нерухомості, близько 1000 квадратних метрів житлової нерухомості та тисячі гектарів земельних ділянок.

На Полтавщині арештували майно російського генерала

Валерій Капашин – начальник федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості та торгівлі РФ.

Раніше за матеріалами СБУ були заарештовані активи Копашина на Полтавщині, а саме: більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини.

Заблоковане майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення РФ виїхали в Росію і отримали громадянство країни-агресора. Таким чином російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у Москві.

Крім того, близькі Капашина використовували прибутки "сімейного" бізнесу для фінансування "інвестиційних" проєктів в РФ і тимчасово окупованому Донбасі. У подальшому частину цих грошей спрямовували до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів.