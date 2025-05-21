Отделение банка, кафе и элитная квартира: активы российского генерала в Полтаве продадут на аукционе

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурсы на управление объектами недвижимости в Полтаве, принадлежащие российскому генералу Валерию Капашину.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Конкурсы объявлены через электронную систему Prozorro. Все активы имеют привлекательное место в центре Полтавы и значительный потенциал для дальнейшей эксплуатации.

Что выставили на аукцион:

нежилые помещения (отделение банка) общей площадью 1059,3 кв.м. в жилом доме по адресу: г. Полтава, ул. Ватутина, 2. (о цена: 48,3 млн. грн).

общественный дом (кафе) общей площадью 205,7 кв.м по адресу: Полтава, ул. Черновола Вячеслава, 5А (о цена: 17,6 млн грн).

элитная квартира общей площадью 242,3 кв.м и место №11 в подземном паркинге по адресу: г. Полтава, ул. Котляревского, 10, кв. 27. (о цена: 10,4 млн грн ).

Ранее АРМА через платформу Prozorro завершило процедуру отбора управляющих для трех инвестиционно привлекательных объектов недвижимости российского генерала в Полтаве. Победителем стало предприятие ветерана АТО.

В АРМА подчеркнули, что оценка остальных активов Капашина, переданных в управление АРМА, продолжается. В общей сложности агентству передано более 50 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости, около 1000 квадратных метров жилой недвижимости и тысячи гектаров земельных участков.

В Полтавской области арестовали имущество российского генерала

Валерий Капашин – начальник федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ.

Ранее по материалам СБУ были арестованы активы Копашина на Полтавщине, а именно: более 20 коммерческих объектов, более 3 тыс. квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавской области.

Заблокированное имущество Капашина было оформлено на его дочь и зятя, проживавших в Украине, но накануне полномасштабного вторжения РФ уехали в Россию и получили гражданство страны-агрессора. Таким образом, российский генерал использовал своих родственников для легализации средств, которые он получал от коррупционных схем в Москве.

Кроме того, близкие Капашина использовали доходы "семейного" бизнеса для финансирования "инвестиционных" проектов в РФ и временно оккупированном Донбассе. В дальнейшем часть этих денег направлялась в бюджет страны-агрессора в виде уплаты налогов и сборов.