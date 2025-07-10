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В Україні з'явиться філія норвезької оборонної компанії Radionor, постачальника РЕБ

Radionor
Норвезьку делегацію очолював генеральний директор Radionor Communications Раймонд Сьодерхолм. / Міноборони

Норвезька оборонна компанія Radionor Communications розширює свою присутність в Україні, відкриваючи філію для посилення співпраці та підтримки Збройних Сил України. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як зазначено в повідомленні, заступник міністра оборони України Валерій Чуркін провів переговори щодо розвитку співпраці з норвезькою оборонною компанією Radionor Communications.

На зустрічі норвезьку делегацію очолював генеральний директор Radionor Communications Раймонд Сьодерхолм.

Під час зустрічі сторони зосередилися на нових викликах, пов'язаних з використанням безпілотників на передовій, та шляхах їх подолання. Також обговорювалися перспективи створення сервісного центру продукції Radionor безпосередньо в Україні.  

"Потреба в стійких до радіоелектронної боротьби комунікаційних технологіях, особливо в безпілотних операціях в Україні, є гострою. Разом з нашими українськими партнерами та за підтримки уряду Норвегії, ми очікуємо на поставки більшої кількості одиниць техніки. Нашою метою є покращити можливості безпілотних літальних апаратів та допомогти українській армії у навчанні з їх використання", – сказав Раймонд Сьодерхолм. 

Зі свого боку Валерій Чуркін зазначив, що відкриття представництва компанії в Україні спростить обслуговування її продукції. Це також дозволить фахово навчати українських військових, що, своєю чергою, зробить використання цих видів зброї максимально ефективним.  

Radionor є давнім постачальником стійких до засобів радіоелектронної боротьби комунікаційних технологій для Сил оборони України.

Нагадаємо, нещодавно "Укроборонпром" та Польська зброярська група (PGZ) підписали меморандум про співпрацю у сфері виробництва боєприпасів та обслуговування техніки. У сферу спільних інтересів України та Польщі увійшли напрямки боєприпасів, бронетехніки, артилерії та протиповітряної оборони.

Автор:
Тетяна Бесараб