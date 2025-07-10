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В Украине появится филиал норвежской оборонной компании Radionor, поставщика РЭБ
Норвежская оборонная компания Radionor Communications расширяет свое присутствие в Украине, открывая филиал по усилению сотрудничества и поддержки Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Как отмечается в сообщении, заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин провел переговоры по развитию сотрудничества с норвежской оборонной компанией Radionor Communications.
На встрече норвежскую делегацию возглавлял генеральный директор Radionor Communications Раймонд Седерхолм.
Во время встречи стороны сосредоточились на новых вызовах, связанных с использованием беспилотников на передовой, и пути их преодоления. Также обсуждались перспективы создания сервисного центра Radionor непосредственно в Украине.
"Потребность в устойчивых к радиоэлектронной борьбе коммуникационных технологиях, особенно в беспилотных операциях в Украине, является острой. Вместе с нашими украинскими партнерами и при поддержке правительства Норвегии, мы ожидаем поставки большего количества единиц техники. Нашей целью является улучшить возможности беспилотных летательных аппаратов и помочь украинской армии в обучении по их использованию", - сказал Раймонд Сьодерхолм.
Со своей стороны Валерий Чуркин отметил, что открытие представительства компании в Украине упростит обслуживание ее продукции. Это также позволит профессионально обучать украинских военных, что в свою очередь сделает использование этих видов оружия максимально эффективным.
Radionor является давним поставщиком устойчивых средств радиоэлектронной борьбы коммуникационных технологий для Сил обороны Украины.
Напомним, что недавно "Укроборонпром" и Польская оружейная группа (PGZ) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере производства боеприпасов и обслуживания техники. В сферу общих интересов Украины и Польши вошли направления боеприпасов, бронетехники, артиллерии и противовоздушной обороны.