Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

--0,07

EUR

48,84

--0,21

Наличный курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,30

49,13

Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине появится филиал норвежской оборонной компании Radionor, поставщика РЭБ

Radionor
Норвежскую делегацию возглавлял генеральный директор Radionor Communications Раймонд Седерхолм. / Минобороны

Норвежская оборонная компания Radionor Communications расширяет свое присутствие в Украине, открывая филиал по усилению сотрудничества и поддержки Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отмечается в сообщении, заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин провел переговоры по развитию сотрудничества с норвежской оборонной компанией Radionor Communications.

На встрече норвежскую делегацию возглавлял генеральный директор Radionor Communications Раймонд Седерхолм.

Во время встречи стороны сосредоточились на новых вызовах, связанных с использованием беспилотников на передовой, и пути их преодоления. Также обсуждались перспективы создания сервисного центра Radionor непосредственно в Украине.

"Потребность в устойчивых к радиоэлектронной борьбе коммуникационных технологиях, особенно в беспилотных операциях в Украине, является острой. Вместе с нашими украинскими партнерами и при поддержке правительства Норвегии, мы ожидаем поставки большего количества единиц техники. Нашей целью является улучшить возможности беспилотных летательных аппаратов и помочь украинской армии в обучении по их использованию", - сказал Раймонд Сьодерхолм.

Со своей стороны Валерий Чуркин отметил, что открытие представительства компании в Украине упростит обслуживание ее продукции. Это также позволит профессионально обучать украинских военных, что в свою очередь сделает использование этих видов оружия максимально эффективным.

Radionor является давним поставщиком устойчивых средств радиоэлектронной борьбы коммуникационных технологий для Сил обороны Украины.

Напомним, что недавно "Укроборонпром" и Польская оружейная группа (PGZ) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере производства боеприпасов и обслуживания техники. В сферу общих интересов Украины и Польши вошли направления боеприпасов, бронетехники, артиллерии и противовоздушной обороны.

Автор:
Татьяна Бессараб