В Украине появится филиал норвежской оборонной компании Radionor, поставщика РЭБ

Норвежская оборонная компания Radionor Communications расширяет свое присутствие в Украине, открывая филиал по усилению сотрудничества и поддержки Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отмечается в сообщении, заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин провел переговоры по развитию сотрудничества с норвежской оборонной компанией Radionor Communications.

На встрече норвежскую делегацию возглавлял генеральный директор Radionor Communications Раймонд Седерхолм.

Во время встречи стороны сосредоточились на новых вызовах, связанных с использованием беспилотников на передовой, и пути их преодоления. Также обсуждались перспективы создания сервисного центра Radionor непосредственно в Украине.

"Потребность в устойчивых к радиоэлектронной борьбе коммуникационных технологиях, особенно в беспилотных операциях в Украине, является острой. Вместе с нашими украинскими партнерами и при поддержке правительства Норвегии, мы ожидаем поставки большего количества единиц техники. Нашей целью является улучшить возможности беспилотных летательных аппаратов и помочь украинской армии в обучении по их использованию", - сказал Раймонд Сьодерхолм.

Со своей стороны Валерий Чуркин отметил, что открытие представительства компании в Украине упростит обслуживание ее продукции. Это также позволит профессионально обучать украинских военных, что в свою очередь сделает использование этих видов оружия максимально эффективным.

Radionor является давним поставщиком устойчивых средств радиоэлектронной борьбы коммуникационных технологий для Сил обороны Украины.

Напомним, что недавно "Укроборонпром" и Польская оружейная группа (PGZ) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере производства боеприпасов и обслуживания техники. В сферу общих интересов Украины и Польши вошли направления боеприпасов, бронетехники, артиллерии и противовоздушной обороны.