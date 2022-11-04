Экс-начальника управления имуществом КГГА подозревают в незаконном оформлении курортных объектов на ФПУ

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления имуществом Киевгорадминистрации, который, по данным следствия, незаконно передал право собственности на государственное имущество, стоимость которого на сегодняшний день составляет миллиарды гривен.

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Как говорится в сообщении бюро, оно вместе со Службой безопасности Украины задокументировало, что начиная с 1992 года и по настоящее время должностные лица Федерации профессиональных союзов Украины и подконтрольных ей частных акционерных обществ по предварительному сговору незаконно оформляли право собственности на государственное имущество, а затем отчуждали курортно- оздоровительные, спортивные, туристические и другие муниципальные комплексы.

Указанный чиновник КГГА, вопреки требованиям законодательства, издавал приказы по оформлению права собственности на имущественные комплексы и объекты недвижимости.

В частности, должностным лицам незаконно оформлены права собственности на Киевскую городскую курортную бальнеобольницу, санаторий "Жовтень", имущественный комплекс базы отдыха на улице Вышгородской, имущественный комплекс на улице Курортной.

Стоимость указанного имущества на момент совершения преступления превышала 247 миллионов гривен, а сейчас уже достигает миллиардов. Указанные объекты уже арестованы и переданы в управление Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Чиновнику же инкриминируют злоупотребление служебным положением в интересах других юридических лиц, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

В октябре же ГБР сообщило о подозрении по той же статье другому экс-начальнику Главного управления имуществом КГГА, который также незаконно передал право собственности на государственное имущество профсоюзам.

В частности, он незаконно оформил право собственности Дом профсоюзов на Майдане Независимости, другое здание на улице Крещатик, производственно-административное здание на улице Шота Руставели, гостиницу "Турист", имущественный комплекс на улице Трутенко, отделение санатория имени 1 Мая, курорт Пуща-Водица и имущественный комплекс на улице Гамарника.