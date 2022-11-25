"Октябрьский дворец" и гостиница "Дружба": чиновников КГГА подозревают в незаконной передаче из государственной собственности 12 объектов недвижимости

Двух бывших чиновников КГГА подозревают в том, что они помогли незаконной передаче из государственной собственности 12 объектов недвижимого имущества общей стоимостью почти 267 млн, среди которых "Октябрьский дворец", учебно-спортивная база "Святошин" и гостиница "Дружба".

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что еще двум бывшим начальникам главного управления коммунальной собственности города Киева исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) поставлено в известность о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

"По данным следствия, подозреваемые, действуя в интересах Федерации профессиональных союзов Украины и подконтрольных ей юридических лиц, при отсутствии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности частных структур на объекты недвижимого имущества, подписывали приказы об оформлении на них права коллективной собственности", – отмечают в прокуратуре.

Таким образом, из государственной собственности выбыли 12 объектов недвижимого имущества - имущественные комплексы общей стоимостью почти 267 млн грн площадью более 47 347 тыс м кв, среди которых "Октябрьский дворец", учебно-спортивная база "Святошин" и гостиница "Дружба".

"В рамках расследования в уголовном производстве установлено, что должностные лица Федерации профессиональных союзов Украины, ЧАО "Укрпрофздравница", ЧАО "Укрпрофтур" и другие подконтрольные им юридические лица с 1992 года по настоящее время, действуя по предварительному сговору группой лиц, осуществляют незаконное присвоение и отчуждение курортно-оздоровительных, спортивных и других государственных комплексов. Такими действиями государству нанесен ущерб в особо крупных размерах", - подчеркнули в прокуратуре.

Отмечается, что досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований оперативного сопровождения сотрудников СБУ.