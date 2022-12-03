ДБР провело обшук у КМДА у справі про нецільове використання земель парку "Муромець"

Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у двох департаментах Київської міської державної адміністрації у межах досудового розслідування щодо нецільового використання рекреаційних земель одного із парків Києва та зловживання владою.

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Як повідомили у ДБР, під час виїмки серед іншого були вилучені документи щодо оголошення проведення конкурсу із залучення інвестора та виконання умов інвестиційного договору між КМДА та одним зі столичних підприємств.

Встановлено, що у 2015 році одне зі столичних товариств уклало інвестиційний договір із КМДА щодо будівництва спортивних об’єктів та споруд. Однак, за даними слідства, воно не виконує умови інвестиційного договору, зокрема щодо строків будівництва та графіку фінансування проєкту.

Зафіксовано також факти нецільового використання території парку. За даними низки ЗМІ, мова йде про парк "Муромець" в Деснянському районі столиці, розташованому на Трухановому острові між житломасивами Оболонь та Троєщина.

В бюро вказують, що роботи, які мали бути виконані ще до березня 2022 року, наразі здійснені лише на 30% від заявленого в проєктно-кошторисній документації. Загальна сума інвестицій по інвестиційному договору складає майже 149 мільйонів гривень.

Працівники ДБР перевіряють причетність службових осіб КМДА "до причин невиконання" підприємством умов інвестиційного договору впродовж останніх семи років.

Справа розслідується за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Нагадаємо також, що місяць тому ДБР повідомило начальнику управління майном КМДА про підозру в незаконному оформленні низки курортних об'єктів в столиці на Федерацію профспілок України.