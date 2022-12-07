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Суд отправил бизнесмена Кауфмана под стражу и определил залог в 129 млн грн
Высший антикоррупционный суд в среду, 7 декабря, арестовал одесского бизнесмена Бориса Кауфмана с альтернативой внесения 129 млн гривен залога по подозрению в создании преступной организации, контролировавшей должностных лиц Одесского горсовета.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 129 млн грн залога бизнесмену, который является соорганизатором преступной организации, которая держала на контроле чиновников Одесского городского совета, бюджетные расходы города, деятельность местных коммунальных предприятий и совершала другие коррупционные преступления", - говорится в сообщении.
Если подозреваемый внесет залог, он будет обязан:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;
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не выезжать из Киева и Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда;
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сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы;
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воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
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сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорт (паспорта) для выезда за границу;
- носить электронное средство контроля (браслет).
Следствием установлено, что с осени 2021 года участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе, распоряжение средствами местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка.
"Фактически преступная организация держала под контролем все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета. Для реализации преступных действий лица наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления", - сообщили в САП.
Напомним, 5 декабря сотрудники Национального антикоррупционного бюро в Одессе задержали одесского бизнесмена Бориса Кауфмана, а также его бизнес-партнер Александр Грановский.
Борис Кауфман – бенефициар группы Vertex United и мажоритарный владелец крупнейшего дистрибьютора сигарет в Украине TEDIS Ukraine.
Также он считается близким к мэру Одессы Геннадию Труханову. По неофициальной информации, через Кауфмана Труханов поддерживал коммуникации с Офисом президента.