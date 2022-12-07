Суд заочно арестовал экснардепа Александра Грановского

Высший антикоррупционный суд в среду, 7 декабря, заочно арестовал бывшего депутата Верховной Рады от БПП Александра Грановского по подозрению в махинациях с Одесским припортовым заводом.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Отмечается, что судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей организатору преступной схемы, реализация которой при продаже минеральных удобрений нанесла ущерб АО "Одесский припортовый завод" в сумме 93,3 млн гривен, а именно народному депутату Украины VIII созыва.

В САП отмечают, что после задержания обвиняемого, который находится в международном розыске, и не позднее чем через 48 часов с момента доставки в суд, суд решит вопрос о применении этой меры пресечения.

В рамках досудебного расследования установлено, что в марте - декабре 2015 года народный депутат совместно с доверенным лицом организовал схему, согласно которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных.

Согласно оформленным соглашениям, частная компания якобы перепродавала по рыночным ценам продукцию предприятия иностранным компаниям из реального сектора экономики, хотя в действительности поставки продукции осуществлял непосредственно "Одесский припортовый завод".

Как следствие "ОПЗ" недополучил доходы на сумму около 93,3 млн гривен.

"Среди подозреваемых: заместитель директора и начальник отдела припортового завода, владелец компании-нерезидента-участника коррупционной схемы, доверенное лицо народного депутата, а также организатор этой схемы – народный депутат", - отметили в САП.

В ведомстве подчеркнули, что должности подозреваемых указаны на момент совершения преступления.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего депутата Александра Грановского, подозреваемого в организации схемы, из-за которой Одесский припортовый завод потерял 93,3 млн гривен.

По данным украинских СМИ, бывший заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Грановский уехал из Украины в Израиль еще в августе 2019 года, получив визу для репатриации. Порошенко, проигравший президентские выборы 2019 года, прогнозировал, что Грановский, который тогда вышел из БПП, больше не будет заниматься политикой, и тот действительно с тех пор публичной деятельности не вел, претензии к экснардепу появились у Госбюро расследований и НАБУ .