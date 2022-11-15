Організація корупційної схеми на ОПЗ: екссоратника Порошенка Грановського оголосили в розшук

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук колишнього депутата Олександра Грановського, якого підозрюють в організації схеми, через яку Одеський припортовий завод втратив 93,3 млн гривень.

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Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"НАБУ розшукує колишнього народного депутата України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ Одеський припортовий завод (99,57% належать державі)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро 21 жовтня повідомило депутату Верховної Ради VIII скликання про підозру в організації злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала Одеському припортовому заводу збитків у сумі 93,3 мільйона гривень.

За даними українських ЗМІ, колишній заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Олександр Грановський поїхав з України в Ізраїль ще в серпні 2019 року, отримавши візу для репатріації. Порошенко, який програв президентські виборі 2019 року, прогнозував, що Грановський, який тоді вийшов з БПП, більше не буде займатися політикою, і той дійсно з тих пір публічної діяльності не вів, натомість претензії до екснардепа з'явилися у Держбюро розслідувань та НАБУ.