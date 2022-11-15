Организация коррупционной схемы на ОПЗ: экс-соратника Порошенко Грановского объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего депутата Александра Грановского, подозреваемого в организации схемы, из-за которой Одесский припортовый завод потерял 93,3 млн гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"НАБУ разыскивает бывшего народного депутата Украины, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО Одесский припортовый завод (99,57% принадлежат государству)", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро 21 октября сообщило депутату Верховной Рады VIII созыва о подозрении в организации преступной схемы, реализация которой при продаже минеральных удобрений нанесла Одесскому припортовому заводу ущерб в сумме 93,3 миллиона гривен.

По данным украинских СМИ, бывший заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Грановский уехал из Украины в Израиль еще в августе 2019 года, получив визу для репатриации. Порошенко, проигравший президентские выборы 2019 года, прогнозировал, что Грановский, который тогда вышел из БПП, больше не будет заниматься политикой, и тот действительно с тех пор публичной деятельности не вел, в то же время претензии к экс-нардепу появились у Госбюро расследований и НАБУ .