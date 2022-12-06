В Украине появилась возможность совершать криптооперации с кнопочного телефона офлайн

Европейская централизованная криптовалютная биржа WhiteBIT и оператор мобильной связи lifecell предоставили пользователям возможность иметь доступ к сервисам платформы криптобиржи даже в условиях отсутствия интернет-соединения и с кнопочного телефона. Для этого объединили блокчейн-экосистему с коммуникационными услугами.

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Об этом 6 декабря сообщили пресс-службы компаний.

Уточняется, что доступ к экосистеме биржи будет обеспечивать использование USSD.

"Эта технология позволяет осуществлять операции с криптовалютой без интернет-соединения. В частности, пользователи WhiteBIT с подключенным номером lifecell смогут проверять курсы торговых пар USDT, BTC, UAH, WBT, общий и торговый балансы, просматривать детализированную информацию по каждому из балансов, отправлять средства между балансами, покупать или продавать имеющиеся виртуальные активы на торговых балансах, брать депозит криптовалюты на баланс пользователя", – рассказали в WhiteBIT.

Мобильный оператор будет передавать такие транзакции через защищенную среду. В компаниях уверяют, что это практически делает невозможным фишинг.

"Доступ к продуктам биржи будет таким же простым и привычным, как возможность написать смс-сообщение. И неважно, смартфон ли в твоих руках, или старый кнопочный телефон Nokia 3310. Это также отличный способ поддержать экономику страны", - резюмировал CEO WhiteBIT Владимир Носов.

Напомним, недавно мировая криптобиржа и блокчейн-экосистема Binance объявила о начале сотрудничества с мобильным оператором "Киевстар". В рамках этого партнерства пользователи "Киевстар", интересующиеся инновациями, блокчейном, инвестициями и финансовыми продуктами, получат доступ к широкому кругу криптовалютных возможностей.

Кроме того, криптобиржу Binance интегрировали в мобильное приложение "Дія". Это позволит пользователям проходить верификацию за несколько минут.

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