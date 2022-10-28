Visa планирует запустить собственный криптовалютный кошелек - СМИ

Мировой финансовый гигант Visa подал несколько заявок на торговую марку, связанную с криптовалютой. Об этом сообщает профильное издание u.today со ссылкой на соответствующие документы, полученные от адвоката.

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В заявке говорится, что корпорация намерена запустить собственный криптовалютный кошелек. Visa также подала заявку на программное обеспечение, используемое для аудита криптовалют и других блокчейн-активов.

Если компания сможет освоить новый рынок, то ее клиенты получат виртуальную среду, в которой пользователи могут взаимодействовать с целью "отдыха", что будет доступно в виртуальном мире.

В марте 2021 года Visa разрешила производить расчеты с помощью монет USD. В октябре прошлого года компания запустила программу NFT для поддержки цифровых активов. В августе того же года компания также купила собственного "панка" из коллекции CryptoPunk.

Ранее сообщалось, что платежная система Mastercard представила программу Crypto Source, позволяющую финансовым учреждениям предоставлять своим клиентам возможности и услуги в сфере безопасной торговли криптовалютой.

Отметим, что по данным исследования в этом году, 29% респондентов во всем мире используют криптовалюту как инвестицию, , а еще 65% указали, что предпочитают, чтобы услуги, связанные с криптовалютой, предоставлялись их текущим надежным финансовым учреждением.

Источник фото: ua.depositphotos.com