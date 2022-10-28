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Visa планирует запустить собственный криптовалютный кошелек - СМИ
Мировой финансовый гигант Visa подал несколько заявок на торговую марку, связанную с криптовалютой. Об этом сообщает профильное издание u.today со ссылкой на соответствующие документы, полученные от адвоката.
В заявке говорится, что корпорация намерена запустить собственный криптовалютный кошелек. Visa также подала заявку на программное обеспечение, используемое для аудита криптовалют и других блокчейн-активов.
Если компания сможет освоить новый рынок, то ее клиенты получат виртуальную среду, в которой пользователи могут взаимодействовать с целью "отдыха", что будет доступно в виртуальном мире.
В марте 2021 года Visa разрешила производить расчеты с помощью монет USD. В октябре прошлого года компания запустила программу NFT для поддержки цифровых активов. В августе того же года компания также купила собственного "панка" из коллекции CryptoPunk.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее сообщалось, что платежная система Mastercard представила программу Crypto Source, позволяющую финансовым учреждениям предоставлять своим клиентам возможности и услуги в сфере безопасной торговли криптовалютой.
Отметим, что по данным исследования в этом году, 29% респондентов во всем мире используют криптовалюту как инвестицию, , а еще 65% указали, что предпочитают, чтобы услуги, связанные с криптовалютой, предоставлялись их текущим надежным финансовым учреждением.
Источник фото: ua.depositphotos.com