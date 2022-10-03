Как получать пассивный доход от биткоина и эфира. Учимся инвестировать в криптоактивы

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В то время как доверие к традиционным валютам падает из-за инфляции, девальвации и финансовых кризисов, популярность криптовалютных активов остается стабильно высокой. Поэтому люди по всему миру все чаще присматриваются к инвестициям в криптовалюты. Delo.ua вместе с биржей Bybit выбрали способы заработка на криптоактивах с минимальным риском.

Для многих из нас криптовалюты ассоциируются со сложными и рисковыми схемами заработка. Например, это трейдинг, требующий глубоких знаний рынка, методов финансового и технического анализа, а также опыта операций с криптоактивами.

На самом же деле, кривалюты могут стабильно приносить пассивный доход. Так же как банковский депозит или государственные облигации. Самое главное, что инвестору не нужно глубоко погружаться в специфику крипторинки. Главное – выбрать стратегию по вкусу и найти надежную платформу, с помощью которой удобно и безопасно инвестировать.

Hodl или «Покупай и держи!»

На самом деле необязательно быть квалифицированным инвестором для того, чтобы получать доход от криптоактивов. Существует чрезвычайно простой вариант вхождения в мир криптовалют для начинающих инвесторов. Это стратегия "ходл" (hodl, она же Hodler или hold). Кстати, его используют не только на криптовалютном рынке, но и при инвестировании в классические финансовые активы, такие как акции.

Суть стратегии hodl очень проста: нужно купить определенный объем криптовалюты и держать его в своем портфеле (любом кошельке) до тех пор, пока стоимость монет не достигнет желаемого уровня. Поэтому «ходл» еще расшифровывают как «купить и держать».

Насколько такая стратегия эффективна? Решайте сами. Те инвесторы, которые уложились в биткоин, скажем, в январе 2018 года даже с учетом всех колебаний и коррекций рынка до сегодняшнего дня приумножили свои вложения в 5 раз. Согласитесь, впечатляет. И при этом не нужно постоянно проводить манипуляции с криптовалютой. Что называется, купил и забыл.

Кстати, инвесторы на рынке акций, использующих ходл, порой держат в ценных бумагах отдельных компаний капитал десятилетиями. Такая выдержка затем с лихвой окупается доходом, исчисляемым десятками и сотнями процентов.

Впрочем, есть у «ходл» и недостатки:

важно, чтобы криптовалюта была популярна с большими объемами торгов на криптобиржах. Ведь чем меньше спрос на нее – тем ниже ликвидность и вероятность роста.

инвестору следует запастись терпением, поскольку не исключено, что придется заморозить вложенные деньги на достаточно долгое время. Это могут быть месяцы, а может быть, и годы.

с осторожностью следует выбирать платформу для открытия кошелька и размещения своих средств. Потому что уже неоднократно случались случаи взлома криптовалютных кошельков и воровства денег инвесторов.

Стекинг: прибыльный сейф

Однако, если есть желание экономить в криптовалюте и получать стабильный доход, не нужно ограничиваться простым содержанием крипты в кошельке - стоит присмотреться к другим возможностям, например, к стекингу .

Стекинг называют аналогом банковского депозита на крипторинку, ведь механизмы заработка здесь очень схожи. Как и при открытии вклада в банке, стекинг гарантирует инвестору стабильный пассивный доход за хранение криптовалютных активов. На первый взгляд может показаться, что стекинг – это то же самое, что и hodl. В действительности все сложнее.

В рамках стратегии "ходл" инвестор целиком и полностью зависит от динамики цены конкретной криптовалюты. Стекинг – это выплата своеобразного вознаграждения инвестору за то, что он держит криптоактив у себя. То есть по сути это аналог дохода, который инвестор получает за открытие депозита в банке.

Вознаграждение выплачивается за то, что пользователи, хранящие монеты, поддерживают таким образом обращение конкретной криптовалюты и того блокчейна, на котором эта валюта функционирует. Проще говоря, каждый участник стекинга – это некий кирпич в одной большой цепи. И чем таких участников больше, тем система надежнее, а криптовалюта – ликвиднее.

Для стекинга подходят далеко не все криптовалюты. Это еще одна его изюминка. Монета (токен) должна быть сгенерирована согласно протоколу proof-of-stake (PoS). Это Etherium, Cardano, Solana, Algorand.

Обратите внимание! Доход от стекинга может достигать нескольких десятков годовых. Но важно помнить, что заработок все-таки зависит от динамики цен на монеты. Если курс падает, то и доходность будет ниже. Поэтому лучше выбирать платформу, предлагающую стекинг с гибкими условиями, которые могут удовлетворить широкий круг инвесторов и позволяют оперативно забрать свои деньги.

В качестве примера – стекинг Bybit Launchpool от Bybit, который обеспечивает свободный доступ к кошельку. То есть инвестор может выводить монеты из стекинга в любой момент. Также условия этого продукта позволяют вносить токены в стекинг и получать их без уплаты комиссий. Чем больше токенов внесет инвестор в стекинг – тем выше будет его доход.

Bybit Savings – еще один продукт, предлагающий как гибкие, так и фиксированные условия. Bybit Savings поддерживает BTC, ETH, USDT и другие популярные монеты, обеспечивая конкурентоспособные и гарантированные APY, уровень которых может достигать 12-30%.

Доход с защитой капитала

Осторожные инвесторы могут попробовать вложения в криптоактивы, предполагающие гарантированный возврат капитала. С одной стороны, доходность вложений будет зависеть от колебаний рынка. Но активы не будут лежать "мертвым грузом", а будут работать. Это дает шанс на получение большего заработка. В то же время, даже если рыночная ситуация будет развиваться по нежелательному сценарию, инвестор ничего не потеряет - в худшем случае ему вернется та сумма, которую он вложил сначала.

Именно таким образом структурирован продукт Shark Fin от биржи Bybit. Его особенность состоит в том, что он предусматривает защиту стартовой суммы инвестиции - риски потери первоначально вложенной суммы отсутствуют. Это позволяет безопасно зарабатывать на колебаниях рынка. Причем, что важно, можно зарабатывать независимо от того, падает рынок или растет.

Shark Fin работает по следующему принципу. Определяется ценовой диапазон, в который должна попадать цена криптовалюты. И в зависимости от колебаний цены изменяется и доходность, получаемая инвестором. Самый низкий порог доходности составляет 2%, самый высокий предел – 18%. Также инвестор может выбрать на каком рынке хочет зарабатывать.

Если на растущем, то ему понадобится опция Bullish Shark Fin – чем выше расчетная цена в заданном ценовом диапазоне, тем выше конечная доходность.

Если же на падающем, то нужно выбирать опцию Bearish Shark Fin – чем ниже расчетная цена в пределах диапазона, тем выше конечная доходность.

Преимущество Shark Fin состоит в том, что не нужно вкладывать средства надолго. Срок действия договора составляет 7, 14 дней или 21 день. Когда этот срок истекает, инвестор получает заработанные проценты и защищенную сумму своего первоначального капитала.

Одним из существенных требований продукта является то, что инвестор должен вложить деньги в стэйблкоины (USDT, USDC). При этом минимальная сумма вложений (т.е. порог входа в инвестицию) отнюдь не заоблачная и составляет 100 USDT/USDC.

Бивалютные инвестиции или трейдинг в миниатюре

Не все инвесторы могут удовлетворить пассивный доход от вложений в криптоактивы. Потому те, кто не боится рискнуть, могут попробовать бивалютные инвестиции. Это, скажем так, первый шаг в мир полноценного трейдинга. Но с минимальным риском.

Бивалютные инвестиции – краткосрочный торговый инструмент, предусматривающий вложения на 1-5 дней и позволяющий увеличить прибыль, когда на рынке наблюдается затишье и нет существенных колебаний цены. «Бивалютные» означает, что в сделках принимают участие два актива. Скажем, пара USDT/ETH. Инвестор осуществляет вложения в USDT и в зависимости от поведения рынка (рост или падение котировок USDT в ETH) получает на выходе доход.

Обратите внимание, что бивалютная инвестиция на платформе Bybit подразумевает гарантированный доход: это может быть 1-2% в день и больше. Нюанс в том, что инвестору необходимо предусмотреть движение котировок валютной пары – будет котировка расти или падать. Если движение котировок происходит в нужном направлении, гарантированная доходность плюсуется с изменением курса криптовалюты, что позволяет максимизировать прибыль.

Как видим, делать первые шаги в инвестировании в криптоактивы не так сложно, как может показаться на первый взгляд. На сегодняшний день криптовалютная индустрия предлагает разнообразные продукты и сервисы, позволяющие получать актив даже не являясь экспертом по инвестициям или трейдингу.