Як отримувати пасивний дохід від біткоїну та ефіру. Вчимося інвестувати у криптоактиви

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У той час як довіра до традиційних валют падає через інфляцію, девальвацію та фінансові кризи, популярність криптовалютних активів залишається стабільно високою.Тому люди по всьому світу все частіше придивляються до інвестицій у криптовалюти. Delo.ua разом із біржою Bybit обрали способи заробітку на криптоактивах з мінімальним ризиком.

Для багатьох із нас криптовалюти асоціюються зі складними та ризиковими схемами заробітку. Наприклад, це трейдинг, який потребує глибоких знань ринку, методів фінансового та технічного аналізу, а також досвіду операцій із криптоактивами.

Насправді ж, кривалюти можуть стабільно приносити пасивний дохід. Так само, як банківський депозит чи державні облігації. Найголовніше, що інвестору не потрібно глибоко занурюватися в специфіку крипторинку. Головне – вибрати стратегію за смаком та знайти надійну платформу, з допомогою якої зручно й безпечно інвестувати.

Hodl або «Купуй і тримай!»

Насправді, необов’язково бути кваліфікованим інвестором для того, щоб отримувати дохід від криптоактивів. Існує надзвичайно простий варіант входження у світ криптовалют для інвесторів-початківців. Це стратегія “ходл” (hodl, вона ж Hodler чи hold). До речі, її використовують не тільки на криптовалютному ринку, але й при інвестуванні у класичні фінансові активи, такі як акції.

Суть стратегії hodl дуже проста: потрібно купити певний обсяг криптовалюти і тримати його у своєму портфелі (будь якому гаманці) доти, доки вартість монет не досягне бажаного рівня. Саме тому «ходл» ще розшифровують як «купити та тримати».

Наскільки така стратегія є ефективною? Вирішуйте самі. Ті інвестори, які вклалися в біткоїн, скажімо, у січні 2018 року, навіть з урахуванням всіх коливань і корекцій ринку, до сьогоднішнього дня примножили свої вкладення в 5 разів. Погодьтеся, вражає. І при цьому не потрібно постійно проводити маніпуляції із криптовалютою. Що називається, купив та забув.

До речі, інвестори на ринку акцій, які використовують «ходл», часом тримають в цінних паперах окремих компаній капітал десятиліттями. Така витримка потім з лишком окупається доходом, який обчислюється десятками та сотнями відсотків.

Втім, є у «ходл» і недоліки:

важливо, щоб криптовалюта була популярною з великими обсягами торгів на криптобіржах. Адже чим менший попит на неї – тим нижча ліквідність та ймовірність зростання.

інвестору слід запастися терпінням, оскільки не виключено, що доведеться заморозити вкладені гроші на досить довгий час. Це можуть бути місяці, а можливо, й роки.

з обережністю треба обирати платформу для відкриття гаманця та розміщення своїх коштів. Тому що вже неодноразово траплялися випадки злому криптовалютних гаманців та крадіжки грошей інвесторів.

Стекінг: прибутковий сейф

Проте, якщо вже є бажання заощаджувати у криптовалюті та отримувати стабільний дохід, не треба обмежуватися простим триманням крипти у гаманці - варто придивитись до інших можливостей, наприклад, до стекінгу.

Стекінг називають аналогом банківського депозиту на крипторинку, адже механізми заробітку тут дуже схожі. Як і при відкритті вкладу в банку, стекінг гарантує інвестору стабільний пасивний дохід за зберігання криптовалютних активів. На перший погляд може здатися, що стейкінг – це те ж саме, що і hodl. Насправді все складніше.

У рамках стратегії "ходл" інвестор цілком і повністю залежить від динаміки ціни конкретної криптовалюти. Стекінг – це виплата своєрідної винагороди інвестору за те, що він тримає криптоактив у себе. Тобто, по суті, це аналог доходу, який інвестор отримує за відкриття депозиту у банку.

Винагорода виплачується за те, що користувачі, які зберігають монети, підтримують таким чином обіг конкретної криптовалюти і того блокчейна, на якому ця валюта функціонує. Простіше кажучи, кожен учасник стекінгу – це така собі цеглинка в одному великому ланцюгу. І чим таких учасників більше, тим система надійніша, а криптовалюта – ліквідніша.

Для стекінгу підходять далеко не всі криптовалюти. Це ще одна його особливість. Монета (токен) має бути згенерована відповідно до протоколу proof-of-stake (PoS). Це Etherium, Cardano, Solana, Algorand.

Зверніть увагу! Дохід від стекінгу може досягати кількох десятків відсотків річних. Але важливо пам'ятати, що заробіток все ж залежить від динаміки цін на монети. Якщо курс падає, то й дохідність буде нижчою. Тому краще вибирати платформу, яка пропонує стекінг з гнучкими умовами, які можуть задовольнити широке коло інвесторів і дозволяють оперативно забрати свої гроші.

Як приклад – стекінг Bybit Launchpool від Bybit, який забезпечує вільний доступ до гаманця. Тобто, інвестор може виводити монети зі стекінгу у будь-який момент. Також умови цього продукту дозволяють вносити токени в стекінг та отримувати їх без сплати комісій. Чим більше токенів внесе інвестор у стекінг – тим вищим буде його дохід.

Bybit Savings – ще один продукт, який пропонує як гнучкі, так і фіксовані умови. Bybit Savings підтримує BTC, ETH, USDT та інші популярні монети, забезпечуючи конкурентоспроможні та гарантовані APY, рівень яких може сягати 12-30%.

Дохід із захистом капіталу

Обережні інвестори можуть спробувати вкладення у криптоактиви, які передбачають гарантоване повернення капіталу. З одного боку, дохідність вкладень буде залежати від коливань ринку. Але активи не лежатимуть "мертвим вантажем", а працюватимуть. Це дає шанс на отримання більшого заробітку. У той же час, навіть якщо ринкова ситуація розвиватиметься за небажаним сценарієм, інвестор нічого не втратить - у найгіршому випадку йому повернеться та сума, яку він вклав спочатку.

Саме таким чином структуровано продукт Shark Fin від біржі Bybit. Його особливість полягає у тому, що він передбачає захист стартової суми інвестиції - ризики втрати початково вкладеної суми відсутні. Це дозволяє безпечно заробляти на коливаннях ринку. Причому, що важливо, заробляти можна незалежно від того, падає ринок чи зростає.

Shark Fin працює за наступним принципом. Визначається ціновий діапазон, до якого має потрапляти ціна криптовалюти. І в залежності від коливань ціни змінюється і дохідність, яку отримує інвестор. Найнижчий поріг дохідності становить 2%, найвища межа – 18%. Також інвестор може вибрати, на якому ринку хоче заробляти.

Якщо на зростаючому, то йому знадобиться опція Bullish Shark Fin - чим вища розрахункова ціна в заданому ціновому діапазоні, тим вища кінцева дохідність.

Якщо ж на падаючому, то потрібно обирати опцію Bearish Shark Fin - чим нижча розрахункова ціна в межах діапазону, тим вища кінцева прибутковість.

Перевага Shark Fin полягає у тому, що не потрібно вкладати кошти надовго. Строк дії договору складає 7, 14 днів або 21 день. Коли цей строк спливає, інвестор отримує зароблені відсотки та захищену суму свого початкового капіталу.

Однією з суттєвих вимог продукту є те, що інвестор повинен вкласти гроші у стейблкоіни (USDT, USDC). При цьому мінімальна сума вкладень (тобто поріг входу у інвестицію) аж ніяк не захмарна і становить 100 USDT/USDC.

Бівалютні інвестиції або трейдинг у мініатюрі

Не всіх інвесторів може задовольнити пасивний дохід від вкладень у криптоактиви. Тому ті, хто не боїться ризикнути, можуть спробувати бівалютні інвестиції. Це, скажімо так, перший крок у світ повноцінного трейдингу. Але із мінімальним ризиком.

Бівалютні інвестиції – короткостроковий торговельний інструмент, який передбачає вкладення на 1-5 днів і дозволяє збільшити прибуток, коли на ринку спостерігається затишшя і немає істотних коливань ціни. «Бівалютні» означає, що в угодах беруть участь два активи. Скажімо, нехай це буде пара USDT/ETH. Інвестор здійснює вкладення в USDT і в залежності від поведінки ринку (зростання або падіння котирувань USDT до ETH) отримує на виході дохід.

Зверніть увагу, що бівалютна інвестиція на платформі Bybit передбачає гарантований дохід: це може бути 1-2% на день і більше. Нюанс в тому, що інвестору необхідно передбачити рух котирувань валютної пари - буде котирування зростати чи падати. Якщо рух котировок відбувається в потрібному напрямку, гарантована дохідність плюсується зі зміною курсу криптовалюти, що дозволяє максимізувати прибуток.

Як бачимо, робити перші кроки у інвестванні в криптоактиви не так складно, як може здаватися на перший погляд. на сьогоднішній день криптовалютна індустрія пропонує різноманітні продукти та сервіси, що дозволяють отримувати актив навіть не будучи експертом з інвестицій чи трейдингу.