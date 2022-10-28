Visa планує запустити власний криптовалютний гаманець — ЗМІ

Світовий фінансовий гігант Visa подав кілька заявок на торговельну марку, пов’язану з криптовалютою. Про це повідомляє профільне видання u.today з посиланням на відповідні документи, отримані від адвоката.

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У заявці зазначено, що корпорація має намір запустити власний криптовалютний гаманець. Visa також подала заявку на програмне забезпечення, яке використовується для аудиту криптовалют та інших блокчейн-активів.

Якщо компанія зможе освоїти новий ринок, то її клієнти отримають віртуальне середовище, в якому користувачі можуть взаємодіяти з метою "відпочинку", що будн доступним у віртуальному світі.

У березні 2021 року Visa дозволила здійснювати розрахунки за допомогою монет USD. У жовтні минулого року компанія запустила програму NFT для підтримки цифрових активів. У серпні того ж року компанія також купила власного "панка" з колекції CryptoPunk.

Раніше повідомлялося, що платіжна система Mastercard представила програму Crypto Source, що дозволяє фінансовим установам надавати своїм клієнтам можливості та послуги у сфері безпечної торгівлі криптовалютою.

Зазначимо, що за даними дослідження цього року, 29% респондентів у всьому світі використовують криптовалюту як інвестицію, а ще 65% вказали, що вважають за краще аби послуги, пов'язані з криптовалютою, надавалися їхньою надійною фінустановою.

Джерело фото: ua.depositphotos.com