Міжнародні системи переказу грошей зобов’язалися знижувати комісії за перекази в Україну до 3%

Надавачі послуг з переказу коштів в Україну 27 вересня підписали в Брюсселі спільну заяву щодо розширення можливостей для здійснення доступних та прозорих переказів коштів на підтримку українців та України. Про це повідомляють в Національному банку України.

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Зокрема, йдеться про подальше сприяння наданню послуг з переказу коштів і зниженню комісій за них до цільового показника у 3%, зниження загальних розмірів комісій за переказ коштів принаймні на час агресії Росії проти України як у односторонньому, так і у двосторонньому порядку.

Також в заяві йдеться про розкриття загальних розмірів комісій за переказ коштів, зокрема комісій, що застосовуються до обмінних курсів євро або гривні, встановлених Європейським центральним банком та НБУ; а також про спрямування зусиль на збереження доступності послуг з переказу коштів через мережу агентів та подальшу їх цифровізацію.

Підписантами заяви стали керівники платіжних організацій міжнародних платіжних систем та їх учасників, що здійснюють, зокрема, діяльність на території ЄС та України: Visa, Mastercard, Wise, Ria Money Transfer, Extrabanca, Small World, TransferGo, ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, А-Банк, "НоваПей", "Укрпошта", "Українська фінансова група".

Вони зобов’язалися сприяти наданню конкурентоспроможних послуг з переказу коштів як українській діаспорі та вимушеним переселенцям з України, які залишили свої домівки, рятуючись від війни за кордоном, так і кожному, хто бажає підтримати українців та переказати кошти в Україну.

Підписання документа відбулося під час круглого столу за участю, зокрема, заступника голови НБУ Олексія Шабана, єврокомісарки з питань фінансів та ринків капіталу Марейд МакҐіннесс, керівника напряму фінансів у глобальній практиці Групи Світового банку з фінансів, конкурентоспроможності та інновацій Жана Песме та інших посадових осіб.

Спільна заява діятиме впродовж дев’яти місяців із дня підписання, після чого буде переглянута відповідно до поточної ситуації та досягнення її гуманітарної мети. Документ є відкритим для приєднання будь-якими іншими міжнародними платіжними системами та надавачами послуг з переказу коштів.

Як зазначив Шабан, отримати перекази в Україні наразі можна з використанням усіх доступних способів, які були й у мирний час (через міжнародні системи переказу коштів, з картки на картку, через SWIFT за номером IBAN).

Він нагадав, що на початку війни більшість міжнародних систем переказу коштів повністю скасували плату за перекази в Україну, але значна їх частина навіть зараз, через сім місяців війни, пропонує своїм клієнтам безкоштовні перекази на рахунки в Україні та особливі умови для надсилання переказів із основних країн-донорів.

Крім того, як вказують в НБУ, міжнародні системи грошових переказів сьогодні є важливим каналом надання гуманітарної допомоги та соціальних виплат українцям від міжнародних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного хреста.

Загалом, за попередніми оцінками Нацбанку, за січень-липень в Україну було переказано 7,6 мільярда доларів. Йдеться про перекази коштів в Україну як через офіційні канали – банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення, так і через неофіційні. Попри війну, це лише на 5,7% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Зокрема, перекази через офіційні канали знизилися через війну приблизно на 12%. Водночас потік через неформальні канали збільшився майже на 3%. З усіх коштів, переказаних в Україну з-за кордону за січень-липень, через міжнародні системи переказу коштів надійшло приблизно чверть (24%).

На думку НБУ, зниження вартості переказів коштів міжнародними системами в зазначених межах також сприятиме тому, що населення віддаватиме перевагу безпечнішим каналам для переказів в Україну. Як наслідок, це надасть додатковий поштовх для розвитку прозоріших, доступніших та конкурентніших послуг з переказу коштів та полегшить наслідки гуманітарної кризи.