Международные системы перевода денег обязались снижать комиссии за переводы в Украину до 3%

Предоставители услуг по переводу средств в Украину 27 сентября подписали в Брюсселе совместное заявление о расширении возможностей для осуществления доступных и прозрачных переводов средств в поддержку украинцев и Украины. Об этом сообщают в Национальном банке Украины.

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В частности, речь идет о дальнейшем содействии предоставлению услуг по переводу средств и снижению комиссий по ним до целевого показателя в 3%, снижению общих размеров комиссий за перевод средств по крайней мере на время агрессии России против Украины как в одностороннем, так и в двустороннем порядке.

Также в заявлении говорится о раскрытии общих размеров комиссий за перевод средств, в частности комиссий, применяемых к обменным курсам евро или гривны, установленных Европейским центральным банком и НБУ; а также о направлении усилий на сохранение доступности услуг по переводу средств через сеть агентов и последующей их цифровизации.

Подписантами заявления стали руководители платежных организаций международных платежных систем и их участников, осуществляющих, в частности, деятельность на территории ЕС и Украины: Visa, Mastercard, Wise, Ria Money Transfer, Extrabanca, Small World, TransferGo, ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, А-Банк, "НоваПэй", "Укрпочта", "Украинская финансовая группа".

Они обязались содействовать предоставлению конкурентоспособных услуг по переводу средств как украинской диаспоре и вынужденным переселенцам из Украины, которые покинули свои дома, спасаясь от войны за границей, так и каждому желающему поддержать украинцев и перевести средства в Украину.

Подписание документа состоялось в ходе круглого стола с участием, в частности, заместителя председателя НБУ Алексея Шабана, еврокомиссара по вопросам финансов и рынков капитала Марейд МакГиннесс, руководителя направления финансов в глобальной практике Группы Всемирного банка по финансам, конкурентоспособности и инновациям Жана Песме и других должностных лиц.

Совместное заявление будет действовать в течение девяти месяцев со дня подписания, после чего будет пересмотрено в соответствии с текущей ситуацией и достижением его гуманитарной цели. Документ открыт для присоединения для любых других международных платежных систем и предоставлятелей услуг по переводу средств.

Как отметил Шабан, получить переводы в Украине сейчас можно с использованием всех доступных способов, которые были и в мирное время (через международные системы перевода средств, с карты на карту, через SWIFT по номеру IBAN).

Он напомнил, что в начале войны большинство международных систем перевода средств полностью отменили плату за переводы в Украину, но значительная их часть даже сейчас, через семь месяцев войны, предлагает своим клиентам бесплатные переводы на счета в Украине и особые условия для передачи переводов из основных стран-доноров.

Кроме того, как указывают в НБУ, международные системы денежных переводов сегодня являются важным каналом предоставления гуманитарной помощи и социальных выплат украинцам от международных организаций, в частности, Международного комитета Красного креста.

В общей сложности, по предварительным оценкам Нацбанка, за январь-июль в Украину было переведено 7,6 миллиарда долларов. Речь идет о переводе средств в Украину как через официальные каналы – банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения, так и через неофициальные. Несмотря на войну, это всего на 5,7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

В частности, переводы через официальные каналы снизились из-за войны примерно на 12%. В то же время поток через неформальные каналы увеличился почти на 3%. Из всех средств, перечисленных в Украину из-за границы за январь-июль, через международные системы перевода поступило примерно четверть (24%).

По мнению НБУ, снижение стоимости переводов средств международными системами в указанных пределах также будет способствовать тому, что население будет отдавать предпочтение более безопасным каналам для переводов в Украину. Как следствие, это даст дополнительный толчок для развития более прозрачных, доступных и конкурентных услуг по переводу средств и облегчит последствия гуманитарного кризиса.