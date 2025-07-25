Цены на газ в ЕС впервые за три месяца упали ниже 32 евро за MWh: какие причины

Фьючерсные цены на природный газ на виртуальной торговой точке в Нидерландах (TTF) с утра 25 июня впервые за три месяца (с конца апреля) опустились ниже €32/MWh. Снижение обусловлено технической торговлей, восстановлением поставок из Норвегии и ожиданием увеличения LNG.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию консалтинговой компании ExPro.

Как свидетельствуют данные ICE, цена природного газа на нидерландском TTF составила €31,92/MWh, что на 1,3% ниже предыдущего дня.

Причины понижения цены

Цены на газ в Европе снижаются в последние дни на фоне ряда причин:

техническая торговля;

восстановление поставок газа из Норвегии после завершения технического обслуживания на месторождении Troll;

ожидания увеличения поставки LNG (в течение двух недель в европейские терминалы прибудут 18 танкеров).

Кроме того, спрос на газ для генерации электроэнергии в Европе может снизиться из-за роста производства атомной и солнечной энергии, поскольку прогнозируется теплая и безоблачная погода.

Как отмечают аналитики, закачивание газа в европейские хранилища продолжается. По состоянию на 23 июля в европейских ПХГ хранилось 70,6 млрд куб м природного газа, а хранилища заполнены на 66%. Отдельные страны, в первую очередь Нидерланды, ожидают возможного заполнения хранилищ на 90% даже раньше 1 ноября. Страны ЕС согласились сделать цель по заполнению хранилищ более гибкой – отныне цель в 90% можно достичь с 1 октября по 1 декабря.

Напомним, "Нафтогаз" получил очередной кредит на закупку газа в размере 4,7 млрд грн .