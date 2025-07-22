В Польше нашли одно из крупнейших в Европе месторождений нефти и газа

В Польше на побережье Балтийского моря канадская компания Central European Petroleum обнаружила крупные месторождения нефти и газа, являющиеся одним из крупнейших в Европе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Euronews.

Большое месторождение нефти и газа

Отмечается, что компания Central European Petroleum (CEP) объявила о крупнейшей в Польше и одной из наиболее значимых в Европе за последние десять лет находке месторождения нефти, расположенной у побережья Балтийского моря.

Скважина расположена примерно в 6 километрах от портового города Свиноуйсьце на северо-западе Польши.

По оценкам, скважина Wolin East 1 содержит 22 миллиона тонн сырой нефти и 5 миллиардов кубометров природного газа.

Широкий концессионный участок площадью 593 квадратных километра, по оценкам, содержит более 33 миллионов тонн нефти и конденсата, а также 27 миллиардов кубометров газа.

Это более чем вдвое превышает текущие оценочные запасы нефти в Польше, которые в 2023 году составят около 20,2 млн. тонн.

Если открытие будет подтверждено, это станет крупнейшим месторождением традиционных углеводородов в Польше и одним из самых больших в Европе за последние 10 лет.

Прорыв в истории разведки углеводородов в Польше

Скважина была пробурена с помощью самоподъемной платформы в водах глубиной 9,5 метров и достигла общей вертикальной глубины 2715 метров.

"Это исторический момент как для Central European Petroleum, так и для польского энергетического сектора", – сказал генеральный директор компании Рольф Скаар.

Находка может сыграть ключевую роль в уменьшении зависимости Польши от импорта ископаемого топлива, особенно в условиях, когда страна стремится укрепить свою энергетическую независимость.

"Открытие месторождения углеводородов Волынь-Восток может стать прорывом в истории разведки углеводородов в Польше, особенно в еще недостаточно изученных районах, таких как польская исключительная экономическая зона в Балтийском море", - сказал Кшиштоф Галос, заместитель государственного секретаря и главный национальный геолог Польши.

"Если это открытие будет окончательно подтверждено, месторождение Волынь-Восток может стать крупнейшим месторождением сырой нефти и сопутствующего природного газа, когда-либо обнаруженным в Польше", – добавил он.

Ранее нефтегазовая компания MOL обнаружила новое месторождение нефти вблизи Шомогиссамсона на западе Венгрии.

"Черное золото" было найдено на глубине 1250 метров. Ожидается, что скважина способна производить 1200 баррелей нефти в день, которая будет транспортироваться танкерами на Дунайский НПЗ в Сазхаломбатте.